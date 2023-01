Auf den Knöchel

Kansas City. Trotz einer Knöchelverletzung hat Quarterback Patrick Mahomes die Kansas City Chiefs ins Play-off-Halbfinale der US-Football-Profiliga NFL geführt. Durch einen 27:20-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars zog der Super-Bowl-Champion von 2020 am Sonnabend (Ortszeit) ins AFC Championship Game ein. Mahomes kam auf 195 geworfene Yards und zwei Touchdownpässe, erlebte früh im Spiel jedoch eine Schrecksekunde. Ende des ersten Viertels fiel Jaguars-Verteidiger Arden Key auf Mahomes’ rechtes Bein, worauf der Spielmacher zunächst weitermachte und wenig später doch ausgewechselt werden musste. In der zweiten Hälfte kam der 27jährige zurück, humpelte wegen der Knöchelblessur sichtlich und fand dennoch Receiver Marquez Valdes-Scantling in der Endzone. Am Sonntag soll sich Mahomes laut ESPN einer MRT-Untersuchung unterziehen. »Es fühlt sich besser an, als ich dachte«, sagte Mahomes. (sid/jW)