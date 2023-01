Nicht mehr so teuer, dafür fairer

Christian Heilwagen/imago Rennrodlerin Julia Taubitz trainiert in Oberhof für die WM in Oberhof

Die Trainingsläufe für die 51. Weltmeisterschaft im Rennrodeln in Oberhof im Thüringer Wald beginnen am Dienstag frühmorgens um 8.30 Uhr. Am Donnerstag findet die offizielle Eröffnungsfeier statt, von Freitag bis Sonntag werden dann die Medaillen vergeben. Auf dem Programm stehen Einsitzer und Doppelsitzer bei Damen und Herren, in jeder Kategorie wird zusätzlich ein Sprintrennen ausgetragen. Dazu kommt die Teamstaffel. Beim Sprint ist der Start fliegend, das bedeutet, dass die Zeitmessung erst nach rund 100 Metern einsetzt.

Mit neun Wettbewerben gibt es in Oberhof so viele wie noch nie bei einer Rennrodel-WM. Zudem tragen Damen und Herren bei Rennrodelweltmeisterschaften erstmalig gleich viele Wettbewerbe aus. Neu im Programm sind die Doppelsitzerrennen der Damen. Zwar wurden bereits 2022 im klassischen Doppelsitzer WM-Medaillen für Frauen vergeben, doch das war nach einem eigens dafür abgehaltenen Rennen in Winterberg. In Jahren Olympischer Winterspiele findet eigentlich keine Rennrodel-WM statt. Man gönnte dem Damendoppelsitzer ein eigenes Rennen, weil er im Olympiaprogramm von Beijing noch nicht vertreten war. 2026 in Milan und Cortina d’Ampezzo wird die anders sein, dort kommt es zur Olympiapremiere. Sprintwettbewerbe gibt es bei Olympia nicht.

Oberhof veranstaltet die Rennrodel-WM zum vierten Mal nach 1973, 1985 und 2008. Spitzenreiter unter den WM-Gastgebern ist Königssee, wo auf der ältesten Kunsteisbahn der Welt bereits sieben Mal um WM-Medaillen gekämpft wurde. Wann dort überhaupt wieder Rennen ausgetragen werden können, steht jedoch in den Sternen. Die 1969 eingeweihte Bahn wurde während des Hochwassers in Mitteleuropa im Juli 2021 durch Muren schwer beschädigt. Wenigstens an den Finanzen sollte der Wiederaufbau, der für 2024 geplant ist, nicht scheitern. 53 Millionen Euro hat der Bund dazu zur Verfügung gestellt. Es soll eine »CO2-neutrale Sportstätte« entstehen. Auch in Oberhof, wo 1971 die nunmehr zweitälteste Kunsteisbahn der Welt eröffnet wurde, zeigt man sich umweltbewusst. Die bei der Vereisung der Rodelbahn erzeugte Abwärme dient mittlerweile der Beheizung im Ort.

Oberhofs Rennrodeltradition ist eine stolze. Zu DDR-Zeiten gewannen Athleten des ASK Vorwärts Oberhof bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften mehr als 100 Medaillen. Die Bilanz des Nachfolgevereins WSV Oberhof 05 lässt sich damit nicht vergleichen, doch auch dieser brachte Ausnahmeathleten wie den siebenfachen Weltmeister Jan Behrendt hervor. Lokalmatador bei der diesjährigen WM ist Max Langenhan aus dem benachbarten Friedrichroda. Der 23jährige mehrfache Juniorenweltmeister verpasste den Auftakt der Weltcupsaison aufgrund einer Handgelenksverletzung, stieg jedoch Anfang Januar in Sigulda (Lettland) famos in den Weltcup ein. Im ersten Einzelrennen musste er sich noch dem Letten Kristers Aparjods geschlagen geben, im zweiten katapultierte er sich jedoch mit einem fulminanten zweiten Lauf von Rang zwölf noch ganz nach vorne. Die Freude war besonders groß, da genau dieses Weltcuprennen gleichzeitig als Europameisterschaft gewertet wurde.

Das Team des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) zeigte in Sigulda insgesamt starke Leistungen, was endgültig für den ungewohnt schwachen Saisonauftakt in Innsbruck-Igls Anfang Dezember (kein Sieg in acht Rennen) entschädigte. In der Weltcupeinzelwertung der Damen haben sich Dajana Eitberger (RC Ilmenau) und Julia Taubitz (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) mittlerweile von der Konkurrenz abgesetzt. Bei den Männern liegt Felix Loch (RC Berchtesgaden) hinter dem Italiener Dominik Fischnaller auf Rang zwei. Eine deutsche Doppelführung gibt es auch in der Weltcupwertung des Herrendoppelsitzers mit Tobias Wendl (RC Berchtesgaden) und Tobias Arlt (WSV Königssee) auf Rang eins, gefolgt von Toni Eggert (BRC Ilsenburg) und Sascha Benecken (RT Suhl). Im Damendoppelsitzer liegen die Weltmeisterinnen von 2022, Jessica Degenhardt (RRC Altenberg) und Cheyenne Rosenthal (BSC Winterberg), auf Rang drei.

Neben diesen Athleten und Langenhan ist auch Europameisterin Anna Berreiter (RC Berchtesgarden) bei der WM in Oberhof eine heiße Medaillenkandidatin. Die Silbermedaillengewinnerinnen im Damendoppelsitzer der WM 2022, Luisa Romanenko und Paulina Patz (beide RSV Schmalkalden) können nach einer schweren Trainingsverletzung Romanenkos auf der Bahn im Oberhof im November nicht antreten. Die stärkste Konkurrenz für das BSD-Team kommt, wie gewohnt, aus Österreich, Lettland und Italien. Spannend wird, ob man sich den prestigeträchtigen Titel in der Teamstaffel zurückholen kann, den man bei der vergangenen WM mit 0,038 Sekunden Rückstand an Österreich verlor.

Das BSD-Team ist Erfolge bei Weltmeisterschaften gewohnt, vor allem, wenn diese in Deutschland stattfinden. Sowohl 2019 in Winterberg als auch 2021 in Königssee gewann man zwölf von 21 möglichen Medaillen. Nur in Sotschi 2020 musste man mit fünf Medaillen deutlich leiser treten. Dort räumte das gastgebende russische Team ab, das allerdings bei der WM in Oberhof aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht an den Start gehen darf.

Die Schwierigkeiten, mit denen das Team des BSD anfangs der Saison zu kämpfen hatte, hängen auch mit einer vom Internationalen Rodelverband FIL im Sommer 2022 beschlossenen Änderung des Reglements zusammen. Die Rennschlitten müssen nun tiefer liegen, die Kufen weiter auseinander. Das soll die Schlitten sicherer machen und die Chancengleichheit erhöhen. In der Entwicklung der Rennschlitten waren die Deutschen der Konkurrenz lange voraus, nicht zuletzt dank des 1963 in der DDR gegründeten Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES). Die Frustration über die Regeländerungen waren im DSB groß. Rennschlitten im Wert von 50.000 Euro wanderten in den Müll. Der dreifache Olympiasieger im Doppelsitzer, Tobias Wendl, zeigte sich in der ARD jedoch verständnisvoll: »Einer der Gründe ist, dass das Feld näher zusammenrückt, und der Aufwand der Entwicklung ist jetzt nicht mehr ganz so teuer, und dadurch wird alles fairer.«

Die Rodel-WM ist nicht die einzige Weltmeisterschaft in Oberhof in diesem Jahr. Vom 8. bis 19. Februar folgt die Biathlon-WM. 84 Millionen Euro kosten beide Veranstaltungen Bund, Land und Kommune. Ein Teil des Geldes musste dafür aufgewandt werden, im Herbst ein Leck in der für die Vereisung notwendigen Ammoniakleitung der Kunsteisbahn zu beheben. Nun sprechen die Veranstalter jedoch von »bestmöglichen Bedingungen«, die die Athleten erwarten. Nur das winterliche Ambiente fehlt derzeit noch in Oberhof, doch das fehlt mittlerweile in fast allen Wintersportorten.