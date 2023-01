»Die Tarifrunde der IG Metall zwischen Reallohnverlust und kampfbereiten Belegschaften«. Bilanz und Diskussion. Bei einer Inflation von über zehn Prozent ging die IG Metall mit einer Forderung von acht Prozent und einer Laufzeit von zwölf Monaten in den Tarifkampf. Bis zur Verhandlungsrunde am 17. November gingen bundesweit 900.000 Kollegen auf die Straße. Trotz der enormen Kampfbereitschaft schloss die Führung der IG Metall einen sehr schlechten 24monatigen Tarifvertrag ab. Mittwoch, 25.1., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, München

»Krieg und Frieden in einer multipolaren Welt«. Vortrag mit Frank Deppe. Die Welt ist unübersichtlich geworden. Krisen werden zahlreicher und dramatischer, Kriege kommen näher. Die soziale Sicherheit schwindet, die Erderwärmung wird mit verfehlter Politik durch Krieg und Rüstung vorangetrieben. Die wirtschaftliche Konkurrenz spitzt sich zu. Was bedeutet das für uns? Mittwoch, 25.1., 19 Uhr. Ort: Alte Feuerwache, Gathe 6, Wuppertal

»Cuba Solidarity Party«. Die Kicker vom Roten Stern Berlin unterstützen den Austausch zwischen Sportlern in Kuba und Berlin-Wedding. Vergangenen Herbst waren Sportler des Vereins in Havanna, haben zwei Wochen trainiert und unsere Bekanntschaften der vergangenen Jahre mit den Kubanern vertieft. Die Soliparty soll Teile dieses Austausches finanzieren und einen Überschuss an unsere befreundeten Gyms in Havanna spenden, damit diese neue Sportausrüstung oder ähnliches kaufen können. Freitag, 27.1., 19 Uhr. Veranstalter: Roter Stern e. V.