Schöne neue Vielfalt

Mit der Premiere von »Die Besessenen« von Albert Camus (Regie: Jette Steckel) werden am 25. Januar die Lessing-Tage am Hamburger Thalia-Theater eröffnet. »Lessing-Tage 2023, das bedeutet – Vielfalt der Kunstformen: intelligente Unterhaltung mit hohem Showfaktor, Musiktheater, Installation, klassisches Sprechtheater, Performance, diskursives Dokumentartheater, immersives Theater, Lecture Performance – selten war die Stilvielfalt so groß!«, schreibt Intendant Joachim Lux in seinem Vorwort. Am 26. Januar feiert der iranische Regisseur Amir Reza Koohestani mit »Schöne neue Welt« nach dem Roman von Aldous Huxley Premiere im Thalia Gaußstraße. (dpa/jW)