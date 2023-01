Finanzministerin kratzt am Dach

Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS

Die USA haben am Donnerstag die gesetzliche Schuldenobergrenze von umgerechnet 29 Billionen Euro erreicht. Um die Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, leitete Finanzministerin Janet Yellen Notfallmaßnahmen ein, mit denen sich die Regierung wahrscheinlich bis zum 5. Juni solvent halten kann, meldete Reuters. Nur der Kongress kann die Obergrenze erhöhen. Dort haben aber seit November die Republikaner eine hauchdünne Mehrheit. Doch deren Rechtsaußenflügel verweigert die Zustimmung.

Rechte wollen kürzen

Diese »Freedom Caucus« genannte Gruppe verlangt drastische Kürzungen im Sozialbereich und im Gesundheitswesen. Nur dann will sie einer weiteren Erhöhung zustimmen. Weil die Demokraten beides bis jetzt ablehnen, fürchten viele in Washington und an der Wall Street, es könne so schlimm werden wie 2011, als Barack Obama Präsident war. Damals hatte die Ratingagentur Standard & Poor’s die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft – der Aktienmarkt fiel vorübergehend in den Keller, die Zinsen stiegen. »Eine weitere Folge waren auch jahrelange Kürzungen der Haushalts- und Militärausgaben«, erinnerte Reuters am Donnerstag an mögliche Konsequenzen. Auch die sündhaft teure Militärhilfe an die Ukraine könnte zumindest teilweise zur Disposition stehen.

»Die Nation ist jedoch noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem die Schuldenobergrenze die Finanzmärkte in den Abgrund reißen, die Zahlungen der Sozialversicherung an Senioren aussetzen, der Wirtschaft schaden und anderes Chaos verursachen könnte«, kommentierte der US-Sender CNN am Donnerstag. Spätestens Anfang Juni könnte es aber soweit sein, falls es bis dahin keine Einigung gibt. »Ich fordere den Kongress nachdrücklich auf, unverzüglich zu handeln, um das volle Vertrauen in die USA und ihre Kreditwürdigkeit zu schützen«, appellierte Finanzministerin Yellen an die staatspolitische Verantwortung der Republikaner.

Möglicherweise ist die »Grand Old Party« aber entschlossen, den Regierungsstillstand herbeizuführen, um ihre Forderungen durchzusetzen. »Wenn Sie Ihrem Kind eine Kreditkarte gäben und es das Limit immer wieder überschreiten würde, würden Sie das nicht einfach immer weiter erhöhen«, sagte der neue republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Der nach wie vor einflussreiche Donald Trump ermutigte seine Anhängerinnen und Anhänger im Kongress jedenfalls, die Muskeln spielen zu lassen.

Steuergeschenke für Reiche

Mit der Kompromisslosigkeit des »Freedom Caucus«, der aus wenigen Dutzend Abgeordneten bestehen soll, machte Trump im März 2017 selbst Bekanntschaft, als er die Gesundheitsreform »Obamacare« einkassieren wollte. Der rechte Flügel blockierte Trumps Gegenvorschlag als nicht radikal genug. Trump verzichtete schließlich auf eine Abstimmung im Kongress. »Freedom Caucus will möglichst wenig Staat, er hasst Haushaltsdefizite und gibt den Bürgern die Freiheit, auf sich allein gestellt durchs Leben zu gehen«, beschrieb der Zürcher Tages-Anzeiger seinerzeit süffisant das Programm der Betonköpfe.

Laut CNN haben die USA seit ihrem Bestehen bis auf zwei Jahre unter Präsident Andrew Jackson, der von 1829 bis 1837 im Amt war, immer Schulden gemacht. Im letzten Dezennium verdreifachten sie sich und steigen immer schneller. Das gesetzlich festgelegte Schuldenlimit musste regelmäßig ausgesetzt oder nach oben angepasst werden. »Das Ausmaß der Verschuldung ist unbestreitbar alarmierend, und das nicht nur, weil 31 Billionen Dollar eine atemberaubende Zahl sind«, kommentierte CNN. Die Schulden belaufen sich aktuell auf 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – das ist mehr als nach dem Zweiten Weltkrieg. An dieser Entwicklung sind auch die Republikaner schuld. Donald Trump etwa hatte während seiner Amtszeit die Superreichen mit Steuergeschenken bedacht, die dem Schweizer Nachrichtenportal Watson vom Mittwoch zufolge zwei Billionen US-Dollar zum aktuellen Defizit beigetragen haben.

Der republikanische Oppositionsführer im US-Senat, Mitch McConnell, schlug am Donnerstag gegenüber CNN einen versöhnlichen Ton an: »Letztendlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Amerika niemals seine Schulden nicht bedienen darf. Das hat es noch nie und wird es auch nie. Ich würde mir keine Sorgen um eine Finanzkrise machen.« Bleibt die Frage, wie weit die Hardliner in seiner Partei im Clinch mit den verhassten Demokraten bereit sind zu gehen. Würden die USA im Juni zahlungsunfähig sein, wären auch Wähler der Republikaner betroffen. Rentner, Kranke, Staatsangestellte, deren Lohn nicht mehr bezahlt werden könnte.