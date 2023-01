Tünche zum Fest

Christophe Petit Tesson/REUTERS Macron und Scholz auf dem Weg zum Gruppenfoto (Paris, 22.1.2023)

Viel Pomp und warme Worte: Das Allzweckplacebo, das so gerne verabreicht wird, wenn man politische Spannungen im eigenen Bündnis kaschieren will, kam am Sonntag in Paris geballt zum Einsatz, als die Regierungen Frankreichs und Deutschlands sowie eine dreistellige Zahl an Parlamentarieren zusammenkamen, um den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zu zelebrieren. In den Hallen der Sorbonne beschwor man gemeinsame »Werte«, die es derzeit gegen heimtückische Angreifer zu verteidigen gelte. Man schwärmte von »Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie«, warnte vor »Nationalismus und Expansionismus«, die Europa von außen bedrohten, und gab sich überzeugt, »die deutsch-französische Jugend«, wer auch immer das genau sein soll, werde, so die Präsidentin der französischen Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet, »die Welt verändern«. Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz hatten die EU schon vorab zur »Führungsmacht der Hoffnung« ernannt: Es war die perfekte Schnulze für die »Tagesschau«.

Man muss nicht tief bohren, um durch die Schmalzschicht zum wirklichen Zustand der deutsch-französischen Beziehungen vorzustoßen. Es reicht schon, sich die große Europarede in Erinnerung zu rufen, die Macron im September 2017 gehalten hatte – an der Sorbonne, genau dort, wo nun fleißig geprunkt, gelobt und gepriesen wurde. Die Kernforderungen, die Macron damals vortrug – ein schneller Aufbau schlagkräftiger EU-Truppen etwa oder die Einführung eines Euro-Zone-Haushalts –, sie sind bis heute nicht umgesetzt worden, und zwar, weil der andere Teil des immer wieder lobgehudelten »deutsch-französischen Paares«, die Bundesrepublik, sie systematisch ausbremst. Im Herbst lagen die Spannungen so offen zutage, dass die deutsch-französischen Regierungskonsultationen kurzerhand abgesagt wurden, um einen offenen Eklat zu vermeiden. Ausgeräumt sind die Differenzen immer noch nicht.

Dabei gäbe es aus Sicht Berlins womöglich Anlass, ein wenig beizudrehen. Der Ukraine-Krieg und der Wirtschaftskrieg gegen Russland lassen die militärische und die ökonomische Abhängigkeit der Bundesrepublik von den USA rasch anschwellen. Hohe Energiepreise in Deutschland in Verbindung mit Hunderte Milliarden US-Dollar schweren US-Investitionsprogrammen drohen Produktionsstandorte aus Europa in die Vereinigten Staaten zu locken und Deutschland ein Stück weit zu deindustrialisieren. Macron dringt seit seiner Rede an der Sorbonne auf größere »europäische Souveränität«; Scholz hat sich ihm jetzt, wohl auf der Suche nach einem Gegenmittel gegen die US-Übermacht, zumindest verbal angeschlossen. Paris und Berlin müssten »Pioniere der Neugründung unseres Europas« werden, forderte Macron; Scholz befand, »nur mit dem anderen« – Frankreich – »an unserer Seite« habe »unser eigenes Land eine gute Zukunft«. Ob die Furcht vor der US-Übermacht aber ausreicht, den Worten auch Taten folgen zu lassen, ist ungewiss.