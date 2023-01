Brasilien: Pr äsident entlässt Armeechef

Brasília. Zwei Wochen nach dem »Sturm« auf das brasilianische Parlament und andere staatliche Institutionen in der Hauptstadt Brasília hat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Chef der Streitkräfte entlassen. Lula habe kein Vertrauen mehr in General Julio César de Arruda, sagte Verteidigungsminister José Múcio am Sonnabend zur Begründung. Lula hatte den Verdacht geäußert, dass die Sicherheitskräfte in den Umsturzversuch am 8. Januar verwickelt waren. (AFP/jW)