Agrarindustrie tötet

Christian Mang

Das von verschiedenen Verbänden und Initiativen getragene Bündnis »Wir haben es satt« demonstrierte am Sonnabend anlässlich der Agrarmesse »Internationale Grüne Woche« in Berlin für einen Wandel in der Agrar- und Ernährungspolitik. An dem Protestzug beteiligten sich laut Veranstaltern rund 10.000 Menschen, die Polizei sprach von gut 7.000 beteiligten Personen. Auch 55 Traktoren begleiteten die Demonstration (Foto) zum Brandenburger Tor. Das Bündnis fordert gute, bezahlbare Lebensmittel für alle und eine Beschränkung der Anbauflächen für Tierfutter. (dpa/jW)