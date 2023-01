Massaker im Keglerheim

jW-Archiv Abschied von den Ermordeten. Antifaschistische Großdemonstration (Dresden, 31.1.1933)

In der Nacht vom 25. zum 26. Januar 1933 verübte die sächsische Polizei ein Massaker, das die Bevölkerung im ganzen Reichsgebiet erschütterte: Bei einer Veranstaltung des Kampfbunds gegen den Faschismus (KgdF) im Keglerheim in Dresden feuerten die Beamten gezielt in die Menge. Es war keineswegs der erste Fall mörderischer Polizeigewalt gegen Versammlungen der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik: Allein für die Jahre 1930 bis 1932 hatte die KPD-nahe Solidaritätsorganisation Rote Hilfe Deutschlands (RHD) 172 Tote durch Polizeieinsätze gezählt, und im Januar 1933 kamen immer neue Fälle hinzu. Dennoch stellten das Ausmaß und die Brutalität eine neue Dimension staatlichen Terrors dar, der die Zeit nach dem 30. Januar 1933 vorwegnahm.

Die antifaschistische Versammlung vom 25. Januar 1933 richtete sich gegen die erstarkende Nazibewegung, die auf die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler drängte. Konkreter Anlass war ein riesiger Naziaufmarsch am 22. Januar vor dem Karl-Liebknecht-Haus, der Berliner KPD-Zentrale – eine gezielte Provokation gegen die kommunistische Bewegung, wogegen sich in vielen Städten Protest formierte.

Begonnen hatte der Abend mit einer antifaschistischen Demonstration durch die Dresdner Innenstadt, die vor dem Keglerheim in der Friedrichstraße 12 endete, einem beliebten Versammlungslokal kommunistischer und sozialistischer Organisationen. 600 bis 800 Demonstranten nahmen an der anschließenden Saalveranstaltung des Kampfbunds gegen den Faschismus teil, bei der gegen Mitternacht der Redner Herbert Fraedrich dazu aufrief, sich den bewaffneten Angriffen der Nazis kämpferisch entgegenzustellen. Diese Äußerung nahm die Polizeiführung, die den Ablauf genau überwachte, zum Vorwand, die Veranstaltung wegen »Aufreizung zu Gewalttätigkeiten« für aufgelöst zu erklären und den Saal zu räumen. Uniformierte Einheiten stürmten mit gezogenen Schusswaffen durch den einzigen Eingang in den überfüllten Saal, woraufhin ein Teil der Menge zur Tür drängte, während andere sitzen blieben und die Internationale anstimmten und so gegen die Repressionsmaßnahme protestierten. Die Organisatoren riefen zur Disziplin auf, um ein chaotisches Gedränge mit Verletzten zu vermeiden.

80 Schüsse

Die Eskalation ging von einem Polizisten aus, der zunächst Schüsse in die Luft abgab, woraufhin die Anwesenden in Panik zu flüchten versuchten. »Darauf schossen auch die anderen Beamten in die Masse, wobei es besonders auffiel, dass die Beamten sichtlich auf die Köpfe der Versammlungsbesucher zielten. So erklärt es sich auch, dass bei den Toten und Verwundeten fast ausschließlich Kopf- und Rückenschüsse festzustellen sind«, hieß es später in der Sozialistischen Arbeiter-Zeitung (27.1.1933). Insgesamt feuerten die Polizisten rund 80 Schüsse ab, verfolgten die Fliehenden noch auf den umliegenden Straßen und griffen völlig enthemmt auch unbeteiligte Menschengruppen an.

Waren zunächst fünf Tote zu beklagen, kamen bald weitere hinzu, weil die Rettungswagen erst nach mehr als eineinhalb Stunden eintrafen, so dass vier Antifaschisten auf dem Weg ins Krankenhaus starben. Elf schwerverletzte Frauen und Männer konnten gerettet werden. Daneben trugen zahlreiche Menschen leichtere Verwundungen davon, die sie durch den Knüppeleinsatz oder die Massenpanik erlitten hatten. Die meisten ließen sich von Sanitätern der Arbeiterbewegung versorgen, so dass die genaue Zahl nicht erfasst wurde.

Während die Polizei in einer Presseerklärung von einer Notwehrsituation sprach und dreist behauptete, Teilnehmer hätten zuvor Schüsse abgefeuert und Stühle sowie Bierkrüge auf die Beamten geworfen, ergeben Berichte von Augenzeugen ein anderes Bild. Zudem musste die Polizei auf Nachfrage einräumen, dass kein einziger Beamter verletzt worden war. Selbst die bürgerliche Presse ließ daher merkliche Zweifel an der offiziellen Darstellung durchblicken.

Das Blutbad der Dresdner Polizei, die für ihren hohen Nazianteil bis in Führungspositionen bekannt war, sorgte flächendeckend für Empörung: Kommunistische und sozialistische Zeitungen und Organisationen prangerten die Morde an und riefen zu antifaschistischem Protest auf. Nur die SPD Groß-Dresden suchte in ihrer ersten Erklärung vom 26. Januar die Schuld bei den »Provokationen« der KPD, musste aber bald die Darstellung des Ablaufs korrigieren. Reichsweit kam es zu Demonstrationen und Massenresolutionen gegen den Polizeiterror, vor allem im Großraum Dresden verschaffte sich die breite Empörung in Kundgebungen und Streiks Luft.

Proteststreik

Bereits am 26. Januar 1933 verhängten die Behörden ein Versammlungsverbot für ganz Dresden, was die Arbeiterbewegung aber nicht davon abhielt, gegen die Verantwortlichen für das Blutbad und gegen die Machtübergabe an die Nazis zu protestieren. Am Tag der Beerdigung der neun toten Antifaschisten folgten viele Betriebsbelegschaften dem Aufruf zum Proteststreik. Mit rund 30.000 kommunistischen, sozialdemokratischen und parteilosen Teilnehmern wurde die Beisetzung am 31. Januar 1933 die letzte antifaschistische Großdemonstration in Dresden bis 1945.

Um die Aufklärung der Ereignisse sicherzustellen, initiierte die Rote Hilfe Deutschlands einen eigenen Untersuchungsausschuss, wie bereits zum Berliner Blutmai 1929. Parallel brachte sie ein Flugblatt in Millionenauflage, ein gesondertes nur für Sachsen mit einer Auflage von 250.0000 Exemplaren sowie eine Broschüre in Umlauf. Sie fasste unter dem Titel »Das Blutbad in Dresden« die Augenzeugenberichte zusammen, die der Untersuchungsausschuss gesammelt hatte. Eine öffentliche Versammlung am 12. Februar 1933, bei der diese Ergebnisse vorgestellt werden sollten, wurde vom Polizeipräsidium verboten.

Den Sächsischen Landtag beschäftigte das Massaker im Keglerheim ebenfalls über Wochen hinweg in hitzigen Debatten. Noch im Februar stellten die Abgeordneten fest, dass es keine Angriffe auf die Polizei gegeben hatte und der Einsatz unrechtmäßig gewesen war. Zu diesem Zeitpunkt galt allerdings schon der Schießerlass vom 17. Februar 1933. Staatliche Morde waren für Antifaschisten zum täglichen Alptraum geworden.