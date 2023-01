»AKW und Brennelementefabrik stilllegen. Solidarität mit Lützerath – Energiewende jetzt!« Kundgebung für vollständigen Atomausstieg vor dem von RWE betriebenen AKW Emsland. Keine Laufzeitverlängerungen, sofortige Stilllegung der benachbarten Brennelementefabrik des französischen Atomkonzerns Framatome und Aus für die atom- und sicherheitspolitisch unverantwortlichen Atomgeschäfte zwischen Framatome Lingen und dem russischen Konzern Rosatom. Sonnabend, 21.1., 13 Uhr. Ort: AKW, Schüttorfer Str. 100, Lingen

»Tombola der Antifa Nordost«. Die Antifa Nordost (NEA) läutet das neue Jahr mit einer Tombola ein. Es gibt tolle Spenden von zahlreichen solidarischen Shops, Verlagen und Kollektiven. Der Gewinn fließt in antifaschistische Politik in Nordost-Berlin. Sonnabend, 21.1., 20 Uhr. Ort: Bandito Rosso, Lottumstr. 10 a, Berlin. Veranstalter: NEA

»Rebellisches Berlin – Expeditionen in die untergründige Stadt«. Buchvorstellung. Das Buch erzählt vom Berliner Unwillen des Jahres 1440, von der Kartoffelrevolution und der gar nicht so bürgerlichen Revolution 1848 bis zu den aktuellen Auseinandersetzungen um Wohnen und Gentrifizierung. Die Autorengruppe Panther & Co. förderte eine erstaunliche Vielfalt an individuellen und kollektiven Kämpfen zutage und lässt sie anhand konkreter Orte im Stadtbild sichtbar werden. Dienstag, 24.1., 19 Uhr. Ort: Baiz, Schönhauser Allee 26 a, Berlin. Veranstalter: Baiz