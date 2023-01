Leider nichts gemerkt

Carlos Barria/REUTERS Kybernetisch im Wortsinn: Die digitalen Plattformen von heute erlauben einen lenkenden Eingriff

Die sogenannten Twitter-Files dokumentieren die größte je dagewesene Aktion politischer Einflussnahme auf öffentliche Meinungsbildung. In hiesigen großen Medien wurde darüber so gut wie nicht berichtet – seltsamerweise.

Im Oktober des letzten Jahres übernahm der Oligarch Elon Musk das Unternehmen Twitter. Einer seiner ersten Schritte war es, die Zensurabteilung auszumisten. Am 6. Dezember wurde der vormalige FBI-Angestellte Jim Baker entlassen. Vier Tage zuvor hatte der prominente Journalist Matt Taibbi damit begonnen, einige Interna des Unternehmens zu veröffentlichen, zu denen Musk ihm Zugang gewährt hatte. Bis heute hat er zusammen mit anderen Journalistinnen und Journalisten wie Bari Weiss, Michael Shellenberger, David Zweig und Lee Fang insgesamt zwölf Berichte verfasst. Sie dokumentieren, wie die Plattform zum Spielfeld politischer Beeinflussung wurde – unter der Obhut von FBI, CIA und dem Pentagon. Die Plattform gilt als ein Leitmedium politischer Meinungsbildung. Weltweit sind auf Twitter über 350 Millionen Nutzer registriert, davon etwa zwölf Millionen in Deutschland.

Hunter Bidens Laptop

Begonnen hatte die Auseinandersetzung im Oktober 2020 in der heißen Phase des Wahlkampfes zur US-Präsidentschaftswahl. Drei Wochen vor der Wahl berichtete die Tageszeitung New York Post über Daten auf einem Laptop, der offenbar Hunter Biden, dem Sohn des damaligen Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten, Joseph Biden, gehörte. Es fanden sich darunter nicht nur Bilder von Drogenmissbrauch und Kontakt zu weiblichen Prostituierten, sondern auch politisch fatale Details über geschäftliche Verbindungen der Familie Biden in die Ukraine und in die Volksrepublik China. Hätten diese Informationen mehr Aufmerksamkeit finden können, wäre der prognostizierte Wahlsieg der Demokraten womöglich in Gefahr geraten. Twitter unterdrückte die Verbreitung rabiat, genauso wie weite Teile der Presse. Es wurde sogar behauptet, die Veröffentlichung der Daten von dem Laptop stelle einen Versuch »russischer Einflussnahme« dar. Die Faktenchecker äußerten sich nicht. Wie so oft, wenn Fakten nicht genehm sind. Und so stellte sich erst lange nach der Wahl heraus, dass die Daten vom Laptop tatsächlich echt und die Geschichten von russischer Einflussnahme einmal mehr frei erfunden – sozusagen »Fake News« – waren.

Die Geschichte der »Twitter-Files« hat damit ihren Anfang genommen. Mittlerweile wurde im Detail nachgewiesen, wie Twitter auf Weisung der Geheimdienste die Verbreitung bestimmter Tweets beschneidet. Das Perfide dabei ist, dass die Nutzer diese Manipulation nicht bemerken. Beim sogenannten »Show Ban« oder »Visibility Filtering« (wie es intern bei Twitter hieß) werden beanstandete Aussagen anderen Lesern weniger oder gar nicht mehr gezeigt. Man kann sich als Urheber noch über den Mangel an Reaktionen wundern, hat aber ansonsten keinen Nachweis in der Hand. Über diese und ähnliche Maßnahmen wurde die Plattform zu einem Werkzeug zur Lenkung der politischen Meinungsbildung umgebaut. Bis vor kurzem waren ganze Abteilungen bei Twitter damit beschäftigt, Anfragen der Dienste zu bearbeiten, um in den politischen Diskurs einzugreifen.

Man darf davon ausgehen, dass auch weitere soziale Medien wie etwa Facebook auf ganz ähnliche Weise von den Diensten kontrolliert werden. Dafür spricht schon, dass die Geschichte um den Hunter-Biden-Laptop auch dort weitgehend totgeschaltet war. Mark Zuckerberg hat kürzlich im Podcast von Joe Rogan eingeräumt, mit dem FBI zusammenzuarbeiten. Rückblickend kann die Anhörung des Facebook-Chefs vor dem US-Senat Ende 2018 als Kapitulation vor der politischen Einflussnahme verstanden werden. Selbst vermeintlich unpolitische Netzwerke wie Tik Tok haben eine große Anzahl ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter angestellt.

Der Haken an der Geschichte

Wer sich politisch bei Twitter informiert, läuft Gefahr, behutsam von US-Diensten auf eine ihnen genehme Meinungsspur gelenkt zu werden, ohne es selbst zu bemerken. Ob sich daran mit der Übernahme durch einen Oligarchen etwas Grundsätzliches ändert, ist keinesfalls sicher. Vorbei ist jedenfalls die Zeit, als man sich mit dem Philosophen Gilles Deleuze noch auf dem Weg vom Disziplinar- zum Kontrollregime wähnte. Selbst Shoshana Zuboff geht mit ihrer Anklage gegen den Überwachungskapitalismus nicht weit genug. Die Technologie ist nicht bei Überwachen und Strafen stehen geblieben. Die digitalen Plattformen von heute erlauben einen lenkenden Eingriff, kybernetisch im Wortsinn.

Erstaunlich bleibt, warum die gewöhnliche Presse über die Angelegenheit so zaghaft berichtet, könnte sie den Fall der sozialen Netzwerke doch nutzen, um ihre eigene Qualität zu beschwören. Das mindeste wäre, zu fragen, was es für die viel beschworene »digitale Souveränität« bedeutet, wenn die Meinungsbildung in Europa unter der lenkenden Obhut US-amerikanischer Geheimdienste steht. Doch leider gab es wesentlich mehr Texte, die den Kauf von Twitter durch Musk skandalisierten, als Beiträge über die »Twitter-Files«. Das alles legt den Schluss nahe, dass die Qualitätsmedien tatsächlich längst in dem Meinungstunnel angekommen sind, den selbst ganz bürgerliche Autorinnen und Autoren wie Richard David Precht, Harald Welzer oder Ulrike Guérot beklagen. Anders lässt sich das Ausblenden dieses historisch beispiellosen Skandals kaum erklären.

Es gibt bei der Geschichte einen Haken. Er heißt Elon Musk. Es stellt sich die Frage, welche Machtinteressen – denn Profit fällt kaum an – es waren, die ihn zu dem reichlich überteuerten Kauf von Twitter bewogen haben. Eigentlich gehörten soziale Medien, soweit sie politische Öffentlichkeiten herstellen, weder unter die Aufsicht von Oligarchen noch unter die Beobachtung intransparenter, parteiischer Faktenchecker und schon gar nicht unter die Obhut der Geheimdienste. Sie müssten zu transparenten öffentlich-rechtlichen Medien werden, alle ihre Eingriffe offenlegen, Einsprüche zulassen und vor der Öffentlichkeit klären. Davon sind wir, beim heutigen Stand, sehr weit entfernt.