Anatomie eines ungelösten Falls

John-Erling H. Fredriksen/Netflix Alle Spuren führen ins Nichts

Das True-Crime-Genre, das reale Kriminalfälle nacherzählt oder aufschlüsselt, gibt es seit Mitte des 20. Jahrhunderts, doch seinen besonderen, fast schwindelerregenden Höhenflug erfährt es in jüngster Zeit. Genauer: Das Genre fand lange vor allem in den Trashecken und Drehständern von Buchläden statt und war als reißerisch verschrien, erhält nun aber vor allem in Form von Podcasts und TV-Serien Aufwind und feiert gerade eine ganz neue, bisher ungekannte Popularität.

Die norwegische Netflix-Serie »For­svinningen – Verschwunden in Lørenskog« untersucht den Fall von Anne-Elisabeth Hagen, die am 31. Oktober 2018 in einer Kleinstadt unweit von Oslo spurlos verschwunden war. Lisbeth, wie sie von allen genannt wird, war/ist die Frau des (Kronen-)Milliardärs Tom Hagen, einem Strom- und Immobilienmogul, und was zunächst nach einer Entführung mit Lösegelderpressung via Kryptowährung aussieht, wendet sich mehr und mehr gegen den stoisch verschwiegenen Ehemann, dessen menschliche Seite unergründlich bleibt. Aus der Dringlichkeit verdeckter Polizeiarbeit am ersten und zweiten Tag werden langwierige Ermittlungen: Tag 14, Tag 46, irgendwann Tag 512 kommen und gehen. Der Fall bleibt rätselhaft, alle Spuren führen ins Nichts. Was bleibt, ist vor allem die zunehmende Verzweiflung der Kommissarin Jorunn Lakke (Yngvild Støen Grotmol), die einmal resigniert erklärt: »Mehr Sackgassen ertrage ich nicht.«

Verblüffend an dieser TV-Produktion ist zum einen die kurze Zeitspanne, die zwischen dem faktischen Verbrechen und der Ausstrahlung der Serie liegt. Das gilt um so mehr für Tom Hagens Festnahme am 28. April 2020, die in der fünften und letzten Folge der Serie einen Wendepunkt darstellt. Hagen wurde wenig später wieder entlassen, und obwohl die Dramatisierung eine direkte Beschuldigung vermeidet, geht er letztlich eindeutig als Hauptverdächtiger aus all den Verdachtsmomenten und Verästelungen des Falls hervor. So sagt der Investigativjournalist Erlend Moe Riise (Christian Rubeck) unumwunden: »Der Mann ist ein totaler Psychopath, so einen erkenne ich sofort. Wir werden ihn entlarven, und man wird ihn einsperren.« Man fragt sich, wie die Produktionsfirma ihr Unterfangen vor Verleumdungs- und Haftungsklagen schützt, zumal Tom Hagen hier unter seinem realen Namen geführt und zumindest unterschwellig dämonisiert wird. Eine Läuterung oder gar Rettung seiner Figur findet nicht statt.

Realität und Fiktion sind hier auf eine so vielschichtige Art und Weise miteinander verwoben, dass es sich wohl auch justiziell kaum in Eindeutigkeit auflösen lässt. So sehen wir gleich zu Anfang – »Fargo« lässt grüßen –, wie zwei maskierte Männer in das klaustrophobisch anmutende Wohnhaus des Ehepaars eindringen, ihr Opfer niederschlagen und entführen. Doch noch in derselben Sequenz müssen wir die als auktorial angenommene Erzählperspektive, mit der dieses Ereignis eingeleitet wird, relativieren: Denn indem die Ermittler am Tatort ins Bild treten, während sich das Verbrechen ereignet, werden wir gewahr, dass wir de facto nur Zeugen von deren Bemühen sind, das Geschehene nachzuvollziehen. So überlagern sich hier verschiedene Wirklichkeits- wie Zeitebenen in einer dichten Konarration. Was wir als Zeugen sehen, sagt uns eben gerade nicht, dass es so gewesen ist, sondern nur, dass es so gewesen sein könnte.

Die dramaturgische Aufbereitung des Falls ähnelt daher auch eher einer anatomischen Studie, deren Hauptcharakteristikum ist, dass sie das Geschehen in jeder Folge aus einer anderen Perspektive analysiert. Steht zunächst die Polizeiarbeit im Fokus, sind es danach Journalisten und Anwälte, die sich an dem Fall aufreiben. Der immer wieder erhobene Vorwurf der Sensationshascherei, der dem True-Crime-Genre entgegengebracht wird, lässt sich in diesem Fall kaum aufrechterhalten: »Forsvinningen« hält sich an einen verhaltenen, skandinavisch-depressiven Realismus, der sich zwischen Schneematsch und Nieselregen bewegt und die Verlockungen norwegischer Landschaftspanoramen gegen Tankstelle, Verkehrskreisel und Stadtrandsiedlung eintauscht. Durch die Offenheit der ergebnislosen Ermittlungen schleicht sich über die zahlreichen Nebenstränge und -figuren eine Vielzahl sozialkritischer Themen in die Geschichte: Misogynie und häusliche Gewalt gehören naturgemäß zum Thema, Rassismus, Homophobie und Menschenhandel liefern in dieser kaleidoskopischen Erzählung eine nüchterne Diagnose der Gegenwart, die auch ohne Aufklärung des Verbrechens Bestand hat.