Getrennte Sphären

Denis Balibouse/REUTERS Nach Davos mochte die US-Finanzministerin nicht auch noch reisen – sie traf Liu He am Donnerstag in Zürich

Was bleibt von Davos 2023, dem diesjährigen World Economic Forum (WEF), das am Freitag zu Ende ging? Zunächst: eine gewisse Verunsicherung, die bei so manchem Teilnehmer, in so manchem Bericht klar zu verspüren war. Die Organisatoren hatten ihr Bestes gegeben, hatten laut eigenen Angaben so viele Finanzminister und Spitzenmanager wie noch nie in den Schweizer Alpen versammelt. Eins aber war ihnen nicht gelungen: Führende Repräsentanten der mit Abstand größten Volkswirtschaften der Welt, der Vereinigten Staaten und Chinas, zur Teilnahme zu bewegen. US-Finanzministerin Janet Yellen legte auf einer Reise nach Afrika zwar einen Zwischenstopp in der Schweiz ein, um dort kurz mit dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He zu sprechen, tat dies aber in Zürich, vermied einen raschen Abstecher nach Davos und reiste weiter nach Dakar. Auch die wirtschaftsstarken Schwellenländer wie Indien, Brasilien und Mexiko hatten keine Staats- bzw. Regierungschefs geschickt. Wenngleich es im Einzelfall spezielle Gründe für das Fernbleiben gegeben haben mag, spiegelt sich darin doch die Eskalation der globalen Machtkämpfe wider: In Sachen Wirtschaft wird heute weniger verhandelt, sondern mehr gegeneinander gekämpft.

Ende der Globalisierung?

Symbolisiert die schrumpfende politische Präsenz der großen Mächte in Davos das Ende der Globalisierung? Das wurde auf dem diesjährigen WEF immer wieder diskutiert – und zumeist verneint. Dagegen sprach schon der Augenschein: die unverändert zahlenstarke Präsenz von Managern und Milliardären. Regelmäßig wurde aber auch darauf hingewiesen, dass der sich zuspitzende Machtkampf zwischen den Vereinigten Staaten und China die globalen Wirtschaftsbeziehungen wohl recht deutlich verändern wird. Mit Blick auf die immer weiter anschwellenden US-Sanktionen gegen die Volksrepublik äußerte in Davos etwa Stefan Schaible von der Unternehmensberatung Roland Berger, die »Diversifizierung von Lieferketten« – sprich: eine Abkehr von Lieferanten mit Sitz in China – sei anzuraten, um nicht bei einer weiteren Eskalation des US-Sanktionskriegs zwischen allen Stühlen zu sitzen. Eine komplette Entkopplung der Weltwirtschaft in eine westliche und in eine chinesische Sphäre galt vielen auf dem WEF allerdings als unwahrscheinlich. Mit einer Entkopplung zu rechnen sei aber, prognostizierte etwa Ian Bremmer, Leiter der Beratungsgesellschaft Eurasia, auf dem Feld der Technologie. Getrennte Onlinesphären seien aber auch mit getrennten Informationen verbunden; das werde dazu führen, vermutete Bremmer, »dass die Menschen einen völlig unterschiedlichen Blick auf die Welt haben werden«. Die Folge: eine tiefe kulturelle Spaltung zwischen West und Ost.

Noch ein ganzes Stück Weg

Dagegen ging auch in Davos vor allem China an, das sich mit seinem riesigen ökonomischen Potential früher oder später wohl unweigerlich an die Spitze der Weltwirtschaft setzen könnte, schottete sich der Westen nicht zunehmend abwehrend gegen chinesische Firmen ab. Vizeministerpräsident Liu, einer von Beijings einflussreichsten Wirtschaftsexperten, warb auf dem WEF denn auch bei westlichen Investoren ausdrücklich um einen intensiven Ausbau ihres China-Geschäfts. Er wiederholte die Botschaft, die er am Dienstag in einer Rede vermittelt hatte – die Volksrepublik werde sich immer weiter für westliches Kapital öffnen –, später auf einem privaten Treffen mit Spitzenmanagern unter anderem von Blackstone, Intel, Cisco, Nestlé und BASF. Dabei konnte er darauf aufbauen, dass der Volksrepublik für das kommende Jahr nach den Einbrüchen wegen der Covid-19-Pandemie wieder hochprofitables Wachstum vorausgesagt wird. Axel P. Lehmann, Präsident der Credit Suisse, sah China – nicht unähnlich der chinesischen Rolle in der globalen Finanzkrise von 2008 – bereits klar als »Wachstumstreiber«. Laura Cha von der Börse Hongkong schloss sich ihm in Davos an.

Stark auf dem WEF vertreten war ein Land, das für den Westen eine zentrale Rolle bei den Bestrebungen spielt, die Lieferketten westlicher Firmen von China unabhängiger zu machen: Indien. Die Wirtschaft des Landes wächst tatsächlich stark – im Jahr 2021 um 8,7 Prozent. Ein Diskussionspanel widmete sich dem »indischen Weg zu einer 10-Billionen-Dollar-Wirtschaft«. Bis dahin ist es noch ein ganzes Stück: Indien hat mit seiner Wirtschaftsleistung inzwischen zwar Frankreich und Großbritannien überholt, liegt aber erst bei 3,2 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: China schaffte im vergangenen Jahr 17,7 Milliarden US-Dollar, die USA 23,3. Indien, das in Davos die zweitgrößte Zahl an Milliardären hinter den USA stellte, sucht sich zur Zeit vor allem als kommende Hightechmacht zu positionieren, wirbt mit seinen vielen hochqualifizierten IT-Fachkräften, kann aber nicht wirklich über krasse infrastrukturelle Schwächen und bürokratische Hürden hinwegtäuschen. Aktuell sucht Apple-Zulieferer Foxconn eine große Halbleiterfabrik in Indien aufzubauen. Andere werden wohl nachziehen, wenn das Vorhaben gelingt. Das aber gilt in Branchenkreisen als ungewiss.