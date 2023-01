»Exakt nach Plan«

Joerg Carstensen/dpa Mit halber Kraft: Petrolchemisches Kombinat in Schwedt am 2. Januar

Seit dem 1. Januar boykottiert die BRD auch russisches Erdöl aus der Pipeline, obwohl es keinen dazu verpflichtenden EU-Beschluss gibt. Betroffen von diesem Alleingang ist hauptsächlich die PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder, die bisher im Jahr zwischen 11 und 12 Millionen Tonnen Erdöl zu Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin und anderen Produkten verarbeitete. Der Rohstoff kam zu 100 Prozent aus der zwischen 1959 und 1964 angelegten Druschba-Pipeline.

Seit diese Zufuhr auf Geheiß der Bundesregierung abgeschnitten ist, arbeitet PCK – die Abkürzung steht für »Petrolchemisches Kombinat« – nur noch mit halber Kraft. Genau gesagt liegt die Auslastung nach offiziellen Angaben der Geschäftsleitung und der brandenburgischen Landesregierung bei 56 Prozent. Selbst diese Behauptung könnte übertrieben sein. Sicher ist nur, dass die Raffinerie derzeit ausschließlich über den Hafen Rostock versorgt wird, von dem aus eine 200 Kilometer lange, 1969 in Betrieb genommene Rohrleitung nach Schwedt führt. Weder die Ausstattung des Rostocker Hafens noch die Kapazität der Pipeline sind für dieses Ausweichmanöver optimal. Die Geschäftsleitung der PCK GmbH wirbt daher schon seit Monaten – bisher offenbar ohne konkrete Erfolge – für den Bau einer zweiten Pipeline, durch die künftig auch die Raffinerie in Leuna versorgt werden könnte. Gewünschte Kapazität dieser Leitung: 16,7 Millionen Tonnen im Jahr.

Doch aktuell liegt die Ölverarbeitungsanlage in Schwedt mit einer Auslastung von weniger als 60 Prozent gefährlich dicht an der Grenze, wo der Weiterbetrieb unrentabel werden würde. Aber selbst das kann man mit professionellem Optimismus zum Strahlen bringen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) drückte es am Donnerstag beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Schwedt so aus: »Die erste Etappe ist geschafft: Die PCK Schwedt läuft zwar noch mit nur halber Auslastung, aber stabil«. Die Wahrheit ist, dass die Verantwortlichen mit noch größeren Problemen gerechnet hatten. Um die Kapazität und Stabilität der Pipeline zwischen Rostock und Schwedt zu erhöhen, wurden im vergangenen Jahr umfangreiche »Ertüchtigungsmaßnahmen«, wie etwa der Einbau neuer Pumpen vorgenommen. Nach Ostern ist eine sechswöchige »Generalüberholung« der Pipeline geplant. Wie Schwedt in dieser Zeit versorgt werden soll, ist den Medien nicht zu entnehmen.

Überhaupt steht die kontinuierliche Verbreitung von Optimismus, Hoffnung und Zuversicht im Zentrum der politischen Aufgaben, die sich aus der Existenzkrise der traditionsreichen Schwedter Anlage ergeben. Kurzarbeit, Produktionsausfälle und sogar Versorgungsausfälle seien zur Jahreswende befürchtet worden, aber nichts davon sei eingetreten, rühmte PCK-Geschäftsführer Ralf Schairer am Montag bei einer Veranstaltung in Schwedt, die mit der Premiere eines anscheinend ambitionierten Dokumentarfilms über die Geschichte der Raffinerie verbunden war.

Schairer bei diesem Anlass weiter: »Wenn wir den Januar ansehen, fahren wir exakt nach Plan.« Das ist eine eigenwillige und gewöhnungsbedürftige Interpretation, wenn man bedenkt, dass der zuständige Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner von den Grünen, am 15. Dezember im Bundestag für den Monat Januar eine »komfortable Auslastung« der Raffinerie von 70 Prozent versprochen hatte. Damals war die Rede von zusätzlichem Erdöl, das über den polnischen Hafen Gdansk und durch die Druschba-Pipeline aus Kasachstan kommen sollte. Bisher ist auf beiden Wegen nichts nach Schwedt gelangt.

Aktuell wird erzählt, dass noch in diesem Monat ein Tanker mit 100.000 Tonnen Erdöl in Gdansk ankommen werde und dass es demnächst eine erste Lieferung aus Kasachstan, vermutlich etwa 20.000 Tonnen, geben werde. Nicht einmal diese recht bescheidenen Ankündigungen sind aber bestätigt. Alle bekannten Informationen sprechen dafür, dass es bisher weder mit Polen noch mit Kasachstan schriftliche Vereinbarungen für Lieferungen über einen längeren Zeitraum gibt.

Indessen dementiert die PCK-Geschäftsleitung alle Meldungen, dass Beschäftigte der Raffinerie auf Kurzarbeit gesetzt wurden. Man habe »die Arbeit umverteilt«, so dass trotz halbierter Auslastung »jede Hand gebraucht« werde, heißt es dazu. Nun ja, das kann man machen, um die Unruhe einstweilen zu verringern. Rätsel gibt hingegen die Tatsache auf, dass aus Berlin und Brandenburg bisher keine ernsten Versorgungsengpässe bei Benzin, Diesel und anderen Erdölprodukten gemeldet werden, obwohl in Schwedt nur halb soviel Rohstoff verarbeitet wird wie im vorigen Jahr. Seltsamerweise wird dieses Phänomen weder von der Geschäftsleitung noch von Politikern und Medien problematisiert und kommentiert.

Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die Lücke durch andere Raffinerien gefüllt wird. In der Konsequenz bedeutet das, dass PCK aktuell Marktanteile an Konkurrenten verliert und dass keineswegs sicher ist, ob es sie später zurückgewinnen wird, falls die Raffinerie in Schwedt überhaupt jemals wieder ihre frühere Produktionskapazität erreichen kann.

Als vielleicht erfolgreichster Konkurrent kommt der polnische Mineralölkonzern PKN Orlen S. A. in Betracht. Er betreibt nicht nur die größte Raffinerie Mitteleuropas in Plock und weitere Raffinerien in Litauen und Tschechien, sondern auch ein weitgespanntes internationales Tankstellennetz mit ungefähr 600 Stationen in der BRD und hat sich außerdem in den letzten zwei Jahren ein Presseimperium zugelegt, das der konservativ-nationalistischen Regierungspartei PiS sehr nahe steht. PKN Orlen hat das Unternehmen in Schwedt bei weitem überflügelt, und es wäre nicht verwunderlich, wenn die Sache in absehbarer Zukunft mit dem Aufkauf der PCK-Raffinerie enden würde.