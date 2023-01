Russland rückt vor

(c) LIBKOS/AP Heftig umkämpft: Bachmut im Oblast Donezk wird zunehmend von russischen Truppen eingekreist (12.1.2023)

Während Kiew und seine Verbündeten um die Lieferung von Kampfpanzern feilschen, rückt Russland offenbar weiter in der Ukraine vor. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte am Freitag die Einnahme des Dorfes Klischtschijiwka in der Nähe der heftig umkämpften Stadt Bachmut in der Oblast Donezk. Dies sei mit Hilfe der Luftwaffe gelungen. Zuvor hatten Einheiten der »Volksrepublik« Donezk erklärt, Klischtschijiwka sei unter russischer Kontrolle. Der Ort liegt rund neun Kilometer südlich von Bachmut. Vergangene Woche meldete Russland die Einnahme der Kleinstadt Soledar nordöstlich von Bachmut. Das russische Verteidigungsministerium verkündete zudem die »Befreiung« des Dorfes Lobkowe in der südlichen Region Saporischschja. In diese Richtung habe »die Intensität der militärischen Aktivitäten stark zugenommen«, erklärte auch Wladimir Rogow, Vertreter der Verwaltung Saporischschjas im Messengerdienst Telegram. »Wenn wir die Frontlinie anschauen, gibt es im Moment überall Kämpfe«, sagte er laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. In den vergangenen Monaten war der Frontverlauf relativ unverändert geblieben.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) zeigt sich unterdessen laut Spiegel wegen hoher Verluste der ukrainischen Armee beim Kampf um Bachmut alarmiert. Der Auslandsnachrichtendienst habe diese Woche Sicherheitspolitiker des Bundestags in einer geheimen Sitzung darüber informiert, dass die ukrainische Armee bei Kämpfen derzeit täglich eine dreistellige Zahl an Soldaten verliere, berichtete das Magazin am Freitag. Der BND erklärte den Abgeordneten demzufolge auch, dass Russland derzeit Soldaten wie Kanonenfutter nach vorn werfe, um zu mutmaßen, dass hohe Verluste bei den eigenen Streitkräften in der Kriegstaktik der Russen offenbar keine Rolle spielen.

Des weiteren berichtete ein »Insider, der anonym bleiben möchte«, gegenüber Reuters von einem Treffen des CIA-Direktors William Burns mit Präsident Wolodimir Selenskij sowie ukrainischen Geheimdienstmitarbeitern. Burns soll in Kiew über seine Erwartungen bezüglich der bevorstehenden militärischen Pläne Russlands informiert wie auch die anhaltende Unterstützung der USA für die Ukraine bekräftigt haben. Laut Washington Post habe das Treffen bereits Ende vergangener Woche stattgefunden.