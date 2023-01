Kampf um Lima

Jose Sotomayor/AP/dpa

Bei Protesten gegen die peruanische De-facto-Regierung ist es auch am Freitag zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Staatsmacht gekommen. Im Zentrum der Hauptstadt Lima ging ein Gebäude in Flammen auf. Auch in anderen Landesteilen versuchte die Polizei, Demonstrationen zu unterbinden. In Arequipa (Foto) wurde eine Person von Einsatzkräften getötet, zehn weitere wurden verletzt, wie die staatliche Ombudsstelle mitteilte. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Dina Boluarte und die Freilassung des inhaftierten linken Expräsidenten Pedro Castillo. (dpa/jW)