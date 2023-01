Schweinische Profite

IMAGO/McPHOTO/BilderBox; Montage: jW/MIS

Auf dem Berliner Messegelände geben sich aktuell Politiker und Lobbyisten der großen Agrar- und Lebensmittelkonzerne die Klinke in die Hand. Nach zwei Jahren Coronapause hat die »Internationale Grüne Woche« am Freitag ihre Pforten wieder geöffnet. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir erklärte beim Auftaktrundgang am Morgen, die weltgrößte Agrarmesse sei eine Gelegenheit, den Bauern zu danken. Sie sorgten Tag für Tag dafür, »dass der Tisch gedeckt« sei. »Es ist keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Welt, weil wir wissen, dass es leider auch auf unserem Planeten Menschen gibt, die hungrig ins Bett gehen müssen«, so der Grünen-Politiker. Dass genau das auf der »Grünen Woche« propagierte Modell des Agrobusiness bäuerliche Existenzen im globalen Süden zerstört und so erheblich zu Hungersnöten beiträgt, ergänzte niemand.

Im Gegenteil. Die Veranstalter – der Deutsche Bauernverband (DBV) und die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) – machen Druck auf den Minister, um die deutschen Agrarexporte und damit die Profite in Zukunft noch weiter in die Höhe zu treiben. Dafür müssten »Marktöffnungsverfahren« eingeleitet und Exportförderung bereitgestellt werden, hatten Branchenvertreter im Vorfeld der Messe erklärte. DBV-Präsident Joachim Rukwied äußerte sich in diesem Zusammenhang auch »besorgt« über das Lohnniveau in der BRD. Aufgrund des höheren Stundenlohns in Deutschland könnten etwa deutsche Spargelbauern beim Preis mit italienischen oder spanischen Produkten nicht mithalten, beklagte er am Freitag im Tagesspiegel.

Unbeantwortet bleibt das alles nicht. Ein breites Bündnis von Agrar-, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen nimmt die »Grüne Woche« zum Anlass, um an diesem Sonnabend in Berlin unter dem Motto »Gutes Essen für alle – statt Profite für wenige!« zu demonstrieren. Bündnissprecherin Inka Lange erklärte dazu am Freitag gegenüber jW, die Agrarmesse stehe »sinnbildlich für ein agrarindustrielles Modell, das auf intensiver, schneller und größer setzt, für das Höfesterben verantwortlich ist und auf Kosten von Umwelt, Klima und Tieren wirtschaftet.« Das Bündnis stehe dagegen für eine Landwirtschaft, »in der Tiere artgerecht gehalten werden, Bäuerinnen und Bauern klimaschonend und insektenfreundlich arbeiten und alle Menschen Zugang zu guten Lebensmitteln haben.«

Zu den Initiatoren des »Wir haben es satt!«-Bündnisses gehören unter anderem die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die Nationale Armutskonferenz und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Das Bündnis geht aber nicht »nur« für eine nachhaltige und klimafreundliche Transformation der Landwirtschaft auf die Straße. Angesichts der hohen Inflation ist ein Schwerpunkt des diesjährigen Protests die Forderung nach bezahlbaren Lebensmitteln, wie Helga Röller von der Nationalen Armutskonferenz gegenüber dieser Zeitung erklärte: »Die Lebenswirklichkeit von einkommens- und konsumarmen Personen ist, von jeder Krise mit finanziellen Auswirkungen besonders getroffen und betroffen zu sein.« Egal, ob mit oder ohne Arbeitseinkommen: Das zur Verfügung stehende Geld mache es »vielen unmöglich, gesunde, ausgewogene Lebensmittel mit Vitaminen und Mineralstoffen einzukaufen, die fair produziert wurden«, so Röller. Das müsse sich schleunigst ändern.