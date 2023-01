Lieber ein Neubau

Cortina d’Ampezzo. Italien will am Neubau einer Bob- und Rodelbahn in Cortina d’Ampezzo festhalten und für die Olympischen Winterspiele 2026 nicht nach Innsbruck ausweichen. Das teilte Luigi Valerio Sant’Andrea, der für die Infrastruktur der Winterspiele zuständig ist, am Mittwoch bei einem Termin in der Stadt in den Dolomiten mit. Umweltschützer und andere Kritiker halten den Neubau der Anlage, auf der seit 2008 keine Rennen gefahren wurden und die inzwischen weitgehend zerstört ist.(dpa/jW)