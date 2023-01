Gefährliche Abfälle

IMAGO/ZUMA Wire

Abfallentsorgung ist eines der drängendsten Probleme der Stadt Sylhet. In der Hauptstadt der gleichnamigen Region im Nordosten Bangladeschs hat sich die Bevölkerung seit 1991 nahezu verfünffacht, wodurch auch die Menge des anfallenden Mülls explosionsartig gestiegen ist. Auf der Enddeponie in »Lalmatia«, die sich über eine Fläche von etwa sieben Hektar erstreckt, arbeiten Müllsammler häufig absolut ungeschützt in Bergen von Hausmüll, medizinischen Abfällen, Chemikalien und anderen Abfallprodukten aus der Industrie (Foto). Während der Regenzeit führt das Sickerwasser aus den offenen Mülldeponien der Stadt zu einer starken Verschmutzung der anliegenden Gewässer. Wie die Zeitung The Business Standard im September berichtete, soll die Entsorgungsfirma Geocycle, die zum Firmennetz des Schweizer Baustoffriesen Lafarge-Holcim gehört, künftig Abfälle der Stadt im Lafarge-Werk im Nachbardistrikt Sunamganj entsorgen. (dm)