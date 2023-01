Die erste Frau

Die New Yorker Columbia University bekommt erstmals eine Frau als Präsidentin: Nemat »Minouche« Shafik, derzeit noch Direktorin der London School of Economics, werde ab dem 1. Juli 2023 der Universität vorstehen, teilte die Einrichtung am Mittwoch mit. Damit wird die in Ägypten geborene 60 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftlerin Nachfolgerin des derzeitigen Präsidenten Lee Bollinger, dem 19. Präsidenten der Institution in Manhattan. (dpa/jW)