»Es gibt deutliche Parallelen zu 1914«

Im Berliner Karl-Liebknecht-Haus haben Sie am Dienstag im Rahmen der Ausstellung »Karl Liebknecht in Zeit und Bild« einen Vortrag gehalten. Was war Ihr Thema?

Unter der Überschrift »Karl Liebknecht – der Unterschätzte« habe ich mich näher mit seiner Person und dem heutigen Blick auf seine Person befasst. Rosa Luxemburg wird heute viel häufiger genannt als Liebknecht. Auch nach dem Ende des sogenannten Realsozialismus ist sie noch immer eine Ikone auf der ganzen Welt, Liebknecht ist es aber nicht mehr. Wenn man sich 1968 anguckt: Damals haben die Studenten noch Bilder von beiden bei Demonstrationen herumgetragen. Und in der DDR wurde er sogar in gewisser Weise gegenüber Luxemburg bevorzugt gewürdigt.

Hängt diese Entwicklung nicht auch damit zusammen, dass Rosa Luxemburg mehr theoretisch gearbeitet hat?

Klar. Er ist nicht so der große Theoretiker gewesen. Liebknecht war mehr der Praktiker, ein Mann der revolutionären Tat. Aber seine Schrift gegen den Militarismus zum Beispiel, die ist nach wie vor ein großartiges Werk. Es spielt bei dieser unterschiedlich intensiven Würdigung auch eine Rolle, dass Rosa Luxemburg die Bolschewiki scharf kritisiert hat. In dieser Schärfe kennt man das nicht von Liebknecht.

Die Situation von 1914, als Karl Liebknecht als zunächst einziger Reichstagsabgeordneter gegen die Kriegskredite stimmte, wird verschiedentlich mit der heutigen verglichen. Halten Sie das für zulässig?

Man kann das sicher nicht eins zu eins miteinander vergleichen, aber es gibt doch deutliche Parallelen. Es war ja auch damals erst ein lokaler Konflikt, der sich dann schnell zu einem Weltkrieg entwickelt hat. Liebknecht hat das, als er im Knast saß, übrigens schon ganz scharf gesehen. Aus dem Gefängnis schickte er an das Gericht in wenigen Worten eine Analyse zu der Frage, wer die Verantwortung trug für diesen Krieg, nämlich das Deutsche Reich und Österreich. Auch der Krieg in der Ukraine kann zu einem Weltkrieg führen. Es ist ein Angriffskrieg, den der russische Präsident Wladimir Putin da führt. Aber dadurch, dass die NATO in den vergangenen Jahren so an Russland herangerückt ist, kann das eben schnell eskalieren. Das spüren ganz viele Leute. Insofern hatte Liebknecht absolut recht mit der Feststellung, dass Kapitalismus, Rüstungsindustrie und Krieg zusammenhängen.

Sehen Sie Liebknecht als Vorbild?

Sicher. Er hat großen Mut bewiesen. Liebknecht ist ja zweimal wegen Hochverrats angeklagt worden. Einmal, als er seine Schrift gegen den Militarismus herausbrachte, das hat ihm gleich Gefängnis eingebracht. Und als er sich auf den Potsdamer Platz gestellt hatte, 1916, und gerufen hat »Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!«, wurde er zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt.

Sie haben sich eingehend mit den Morden an Luxemburg und Liebknecht befasst. Gibt es noch Zweifel daran, dass der sozialdemokratische Kriegsminister Gustav Noske diese billigte?

Als erster Wissenschaftler hatte ich ja Zugang zum Nachlass von Waldemar Pabst, der die Morde in Auftrag gegeben hat. Pabst hat bezeugt, Noske angerufen zu haben, als Luxemburg und Liebknecht schon verschleppt worden waren. Und Noske hat gesagt: »Ich kann Ihnen den Befehl dazu nicht geben, denn daran würde die Partei zerbrechen, aber Sie müssen selbst wissen, was Sie tun.« Das war ja praktisch das Okay. Es gibt inzwischen Sozialdemokraten, die zugeben, das war ein großer Fehler, das zuzulassen, das sind sozusagen die Leichen im Keller der SPD. Aber es gibt auch ganz viele, die das Faktum einfach ignorieren oder sogar sagen: »Wer Bürgerkrieg macht, der wird eben an die Wand gestellt.« Übrigens auch nach preußischem Recht völlig absurd.

Wir leben wieder in einem Zeitalter der Militarisierung. Wie beurteilen Sie die Rolle der heutigen SPD?

Ich muss sagen, dass Olaf Scholz da ja fast noch ein Bremser ist. Die Grünen sind inzwischen schlimmer. Wenn man sich eine Figur wie Anton Hofreiter anschaut, der keinen Ministerposten bekommen hat und jetzt zum Krieger par excellence aufsteigt – da fällt mir nun wirklich nichts mehr ein.