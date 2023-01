Der Knipser

Andrew Fosker/IMAGO/Shutterstock Auf dem Bolzplatz wollte jeder er sein: Fanchoreo in memoriam Gianluca Vialli (Stamford Bridge, 15.1.2023)

Für Freunde des runden Plastegeschosses begann das neue Jahr beinahe wie immer, nur dass die Abgänge dieses Mal dann doch aufhorchen ließen. Pelé starb noch vor Silvester, kurz darauf folgte ihm Roberto Dinamite. Für den brasilianischen Fußball ein mentales Schreckenstal, erst recht nach der fünften vergeigten WM hintereinander.

Auch Italien trauert. Mitte Dezember erwischte es den serbischen Freistoßspezialisten Sinisa Mihajlovic, mit Roter Stern Belgrad 1991 Weltpokalsieger, der im Calcio erfolgreich für Sampdoria Genua und Lazio Rom spielte, für letztere auch international. Und am 6. Januar starb Gianluca Vialli. Der Mann wurde 1995, da kickte er für die Juve, vom britischen Fußballmagazin World Soccer zum Weltfußballer gekürt. Zweiter wurde sein Teamkamerad Alessandro Del Piero, Dritter der damals beim FC Bayern angestellte Jürgen Klinsmann. Der FC Chelsea gedachte Vialli vor seinem Premier-League-Match am Sonntag gegen Crystal Palace. Er war dort als Spielertrainer und Nachfolger von Ruud Gullit äußerst erfolgreich, lange bevor Roman Arkadjewitsch Abramowitsch andockte, der sein Geld zu Sowjetzeiten mit Gummienten und Fußbällen gemacht hatte.

Mit dem von Marcello Lippi kommandierten Juventus Turin gewann Vialli 1996 im Finale gegen Titelverteidiger Ajax Amsterdam als Capitano deren zweite Champions League vom Punkt. Für das Ajax von Louis van Gaal, das bis zum Finale nur zwei Gegentreffer kassiert hatte, kickten neben den De-Boer-Brüder auch die späteren Juve-Ikonen Edwin van der Sar und Edgar Davids. Für Vialli war es bereits das zweite Champions-League-Finale.

Bei Sampdoria Genua ist Vialli eine Legende. Während der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte der Sampdoria hatte er 1992 das Finale in Wembley gegen das Dream Team des FC Barcelona von Johan Cruyff nach Verlängerung durch einen Treffer von Ronald Koeman verloren. Bei den Katalanen standen unter anderen Pep Guardiola, Michael Laudrup und Christo Stoitschkow auf dem Platz. Die Stars der Sampdoria waren damals Tormann Gianluca Pagliuca, Abwehrsäule Pietro Vierchowod, das brasilianische Genie Toninho Cerezo und Viallis Sturmpartner und Capitano Roberto Mancini. Vialli gelangen sechs Treffer im Wettbewerb, einer fehlte ihm zur Krone.

Mit Mancini bildete Vialli bei der Samp ein legendäres Angriffstandem der Serie A, das rasch den Beinamen »Gemelli del Gol« (Torzwillinge) erhielt. Mancini legte auf, Vialli knipste. Mit beiden Füßen, mit dem Kopf. Vor allem war er flink, ein Teamplayer. Und er verteidigte auch, was damals, vor allem in Italien, ungewöhnlich war. Zweifellos war Vialli einer der ersten »neuen« Stürmer seiner Epoche. Indes blieb seine internationale Karriere eher ein Sternschnuppengastspiel.

Mit seinem Kollegen Mancini hatte er im Grunde wenig gemein. Der war ein Schreinerkind aus den Bergen, Vialli ein Millionärssohn aus der Lombardei, der in einem Schloss mit 60 Zimmern aufgewachsen war. Sie wurden trotzdem dicke Freunde. Denn eines verband sie eben doch: Sie waren ausgesprochene Feierbiester. Für den romantischen Teil der Italiener bleiben sie Komplizen, die gegen die Übermacht von Kickern wie Matthäus, Baggio, van Basten und Gullit rebellierten und mit der Sampdoria 1991 den einzigen Scudetto der ligurischen Vereinsgeschichte eintüteten. Vialli wurde Capocannoniere. Sein Markenzeichen beim Torjubel: Rückwärtssaltos – der Schrecken aller Sportversicherer.

Die zwei galten als sperrig. Sie hatten es nicht so mit den Autoritäten. Für Nationaltrainer Arrigo Sacchi war das zuviel. Mancini titulierte er einen »taktischen Anarchisten«, Vialli wollte sich nicht als »grauer Bauer« düpieren lassen. Beide jetteten ohnehin lieber mit ihren Motorbooten nach Monte Carlo, ins Casino. Fußball war eine Sache, das Leben eine andere. Vialli verließ Italien 1996 und lebte seither in London. Er starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bis zum EM-Gewinn Italiens 2021 – er war Assistent Mancinis – war er fast in Vergessenheit geraten.