Journalisten nicht erwünscht

IMAGO/Jochen Tack Die Bewegungsfreiheit von Journalisten wurde von der Polizei drastisch eingeschränkt (Lützerath, 14.1.2023)

Die Diskussion um die Polizeigewalt rund um die Proteste gegen die Räumung des ehemals besetzten Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier ist in vollem Gange. Es erschien in den vergangenen Tagen kaum ein Bericht, in dem die Vorwürfe gegen die Polizei nicht zumindest erwähnt wurden. Sie dürften auch kaum wegzudiskutieren sein, immerhin finden sich dafür massenhaft Bildbelege auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen. Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch sogenannte Demosanis erheben schwere Vorwürfe gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Es sei systematisch auf Köpfe geschlagen worden, und in mehreren Fällen seien die Verletzungen lebensbedrohlich gewesen.

Wie in solchen Fällen üblich dementierte die Polizei derartige Einsatztaktiken und sprach lediglich von »möglichen Einzelfällen«, die »untersucht« würden. Diese PR-Masche macht sich auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zu eigen, indem er sämtliche Fakten ignoriert und konsequent das Gegenteil behauptet.

Gegenwind bekommt Reul allerdings von der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi. Die Organisation zog bereits vor der Großdemonstration am 14. Januar eine negative Zwischenbilanz zum Umgang von RWE und der Polizei mit der Presse bei der Räumung von Lützerath.

Schon im Vorfeld sei es zu Einschränkungen der Pressefreiheit gekommen, schrieb DJU-Gewerkschafter Jörg Reichel am 11. Januar – dem ersten Tag der Räumung – auf Twitter. Laut Reichel drohten Beamte der Aachener Polizei gegenüber mindestens einem Journalisten polizeiliche Maßnahmen an und schränkten einen weiteren Medienvertreter in seiner Bewegungsfreiheit ein. Ein Fotograf hätte außerdem nach polizeilicher Aufforderung Bilder löschen sollen, kritisierte Reichel. Während der ersten Stunden der Räumung sei es dann zu zahlreichen gefährlichen Situationen für die Medienvertreter gekommen, die durch das Vorgehen der Beamten zwischen die Fronten von Polizei und Protestierenden geraten wären, berichtete Reichel weiter.

Drei Tage später, im Rahmen der Großdemonstration »Räumung verhindern! Für Klimagerechtigkeit«, hätte die Polizei dann mindestens zwei Pressefotografen körperlich angegangen und weitere mit körperlicher Gewalt bedroht. Mindestens drei Kolleginnen und Kollegen hätten Atemwegsreizungen durch Pfefferspray erlitten. In einer Auflistung mit 14 Punkten, die die DJU einen Tag darauf veröffentlichte, fasst die Journalistenorganisation die Einschränkungen der Pressefreiheit zusammen.

Dazu gehörte demnach der Zwang, eine Haftungsvereinbarung gegenüber RWE zu unterzeichnen. Gegenstand der Kritik ist u. a. auch das Akkreditierungsverfahren durch die Polizei. So wurde laut DJU nachträglich mindestens zwei Journalisten die Zulassung zur Berichterstattung wieder entzogen. Kritisiert wird auch eine sogenannte Gefährderansprache der Polizei gegenüber einer Journalistin aufgrund von »Erkenntnissen« aus einer polizeilichen Datenbank. Außerdem wurden mindestens fünf körperliche Angriffe gegen Pressevertreter durch die Polizei oder die RWE-Security gezählt. Auf das Konto der Security gingen auch sexualisierte Beleidigungen gegenüber Journalistinnen.

Ein anderer wesentlicher Kritikpunkt ist, dass die Bewegungsfreiheit drastisch eingeschränkt wurde. Es sei durch Polizei und RWE-Security zu wiederholten Schließungen des Zugangs nach Lützerath für Medienschaffende gekommen, die teilweise mehr als eine Stunde gedauert hätten. Auch habe es schikanöse Anweisungen der Polizei gegeben, nicht die Straße oder den Erdwall zu begehen, sondern nur die schlammigen Felder.

Bei derartigen Schikanen können Angehörige der Polizei sich ziemlich sicher sein, nicht nur von ihren Dienstherren gedeckt, sondern auch schlichtweg nicht identifizierbar zu sein. Als Konsequenz forderte Sascha H. Wagner, Landessprecher von Die Linke in NRW, am Mittwoch gegenüber jW die Wiedereinführung der Kennzeichnungspflicht. Außerdem sei das im Dezember 2021 verabschiedete Versammlungsgesetz für NRW schnellstens zu überprüfen.