Sonja Anders wird vom 1. August 2025 an Intendantin des Hamburger Thalia-Theaters. Die 57jährige folgt Joachim Lux, der das Haus am Alstertor seit 2009 leitet. Derzeit ist die gebürtige Hamburgerin noch Intendantin am Schauspiel Hannover. »Sonja Anders hat die Findungskommission mit kreativen Ideen für ein sinnliches Theater der Zukunft überzeugt«, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch. Anders ist die erste Frau in der 175jährigen Geschichte des Hauses, die das Theater leiten wird. (dpa/jW)