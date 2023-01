IMAGO/Picturelux Zynische Lust am Exzess: Szene mit Margot Robbie (als Nellie LaRoy)

Selten wurde man im Kino so unvermittelt mit Scheiße konfrontiert wie in »Babylon«: Sie kullert, spritzt und fließt gleich in der ersten Sequenz so ungebremst aus einem Elefantenarsch, dass nicht einmal die Kameralinse trocken bleibt. Mit der braunen Fontäne setzt Damien Chazelle einen burlesken Ton, der Respektlosigkeit gegenüber dem Gegenstand seines Films – das Hollywood der späten 1920er und frühen 1930er – ebenso impliziert wie gegenüber dem Publikum. Um so bezeichnender für die Verworrenheit seines fünften Spielfilms ist, dass der 38jährige Filmemacher drei Stunden später dennoch cinephile Ergriffenheit von uns erwartet: Dann reiht eine abschließende Montagesequenz Ausschnitte aus Dutzenden Filmklassikern (plus dem ersten »Avatar«) weihevoll aneinander und lässt sie als bewundernswerte Produkte jenes filmindustriellen Irrsinns erscheinen, der zuvor ausgiebig karikiert worden ist.

Schon der Titel lässt als eine Inspirationsquelle »Hollywood Babylon« vermuten, Kenneth Angers 1959 erschienene Skandalchronik der Traumfabrik, die im ersten Satz gleichfalls Elefanten auftreten ließ (wenn auch bloß in Gestalt riesiger Gipsskulpturen inmitten der Kulissen des Stummfilmepos »Intolerance«). Während jenes vermeintliche Sachbuch die Sex- und Drogeneskapaden realer Stars und Sternchen schamlos ausschmückte, verfremdet Chazelles Drehbuch die mutmaßlichen Vorbilder seiner Hauptfiguren jedoch bis zur Unkenntlichkeit: Die fiktiven Schauspielstars Jack Conrad (Brad Pitt, in Bestform) und Nellie LaRoy (Margot Robbie) erinnern allenfalls vage an Stummfilmlegenden wie John Gilbert beziehungsweise Clara Bow. Und für den im Laufe des verzettelten Plots vom Handlanger zum Produzenten aufsteigenden Manuel Torres (Diego Calva) ließe sich wohl gar keine filmhistorische Referenz finden.

Die lange Sequenz einer orgiastischen Party, für die Manuel im Auftrag eines Hollywood-Moguls besagten Elefanten als Blickfang herankarrt, stellt allerdings früh klar, dass Chazelle mit Anger die zynische Lust am Exzess teilt. Folgerichtig erscheint die in den 1920ern allmählich entstehende Selbstzensur Hollywoods als moralinsaurer Gegenpol. Während der auch als Undergroundfilmer bekannte Anger diese Entwicklung zurecht mit dem Bemühen der Filmstudios verknüpfte, ihre Profite gegen politische Regulierung abzusichern, wird sie hier jedoch einfach der Scheinheiligkeit bourgeoiser Snobs zugeschrieben. Entsprechend realitätsfern wirkt diese Version der Filmgeschichte, die die Vulgarität Hollywoods in einzelnen Momenten zur Volkskultur verklären will.

Um so zwiespältiger erscheint wiederum eine späte Sequenz, in der ein Mafioso (Tobey Maguire) sich in einer buchstäblichen Lasterhöhle an Entmenschlichungen ergötzt, die an die schauerlichsten Aspekte von Guillermo del Toros Psychothriller »Night­mare Alley« (2021) erinnern. Spätestens dann stellt sich die Frage, ob in Chazelles launischer Erzählperspektive gelegentlich Sadismus aufscheint. Jedenfalls mag man an schwelgerische Mafiaepen wie »Goodfellas« (1990) denken, wenn vorher mit koketter Beiläufigkeit geschildert wird, dass Manuel leblose Körper aus dem Weg schaffen muss, die bei drogenberauschten sexuellen Ausschweifungen ebenso anfallen wie beim allzu sorglosen Drehen einer Kriegsszene. Sein erster Arbeitstag an einem Filmset beginnt denn auch damit, dass Manuel einen Komparsenstreik mit einem Gewehr beendet.

Entsprechend schizophren wirkt, dass Chazelle sich in Nebenhandlungen zugleich darüber empören will, dass Hollywood unverhohlene Queerness als Karrierehindernis auffasste und bei der Inszenierung schwarzer Haut den offenen Rassismus der Südstaaten berücksichtigte. Die heillose Konfusion der Tonlagen und Perspektiven erreicht ihren Höhepunkt aber erst, wenn ein abschließender Zeitsprung ausgerechnet »Singing in the Rain« (1952) als denkbar gegensätzliche, zweite Inspirationsquelle offenbart. Von der handwerklichen Perfektion jenes Klassikers ist »Babylon« ähnlich weit entfernt wie von den Qualitäten von Chazelles vorherigen beiden Filmen, dem hinreißend leichthändigen »La La Land« (2016) oder dem psychologisch genauen »Aufbruch zum Mond« (2018).