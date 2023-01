Die Linke Hessen zum Lübcke-Untersuchungsausschuss: Viele Fragen an Ministerpräsident Rhein

Arne Dedert/dpa/POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Zur Sitzung des Lübcke-Untersuchungsausschusses am Freitag, in dem der Ministerpräsident und ehemalige Innenminister Boris Rhein (CDU) als Zeuge vernommen wird, erklärt Torsten Felstehausen, Parlamentarischer Geschäftsführer und Obmann in diesem Ausschuss der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

»Wir haben viele Fragen an den ehemaligen Innenminister Boris Rhein (CDU), in dessen Amtszeit die Selbstenttarnung des NSU fällt. Wie konnte es passieren, dass die Zustände im Landesamt für Verfassungsschutz nach den Erkenntnissen aus dem NSU-Komplex nicht verbessert wurden?

Welche Mängel die von Rhein beauftragten, sogenannten geheimen »NSU-Akten« bereits 2013 benannten, ist seit dem Aktenleak durch Jan Böhmermann und FragDenStaat öffentlich. Dazu gehörten eine mangelhafte Aktenführung und dass Hinweisen oft nicht nachgegangen wurde – beides Probleme, die uns auch im Lübcke-Untersuchungsausschuss begegneten. Wieso diese Defizite nicht behoben wurden, wird der Innenminister a.D. Rhein erklären müssen.«

Ebenso brisant sei die Tatsache, dass unter Rhein das Löschmoratorium für Akten aus dem Bereich Rechtsextremismus umgesetzt und die Konsequenzen nicht mitgedacht worden seien, so Felstehausen.

»Die unüberlegte Umsetzung des Löschmoratoriums führte zum Bearbeitungsstau, durch den die Qualität der Arbeit im Landesamt massiv litt. Das zeigt sich besonders schmerzhaft in der internen Löschung der Akte Ernst, da eine vorherige Prüfung von dessen Gefährlichkeit versäumt wurde.«

Die Berliner Mieterinitiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« kritisiert die Mitfinanzierung des Wahlkampfs der Hauptstadt-SPD durch die Immobilienlobby. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch heißt es:

Wie die Taz (am Dienstag, jW) berichtete, hat die SPD Berlin im Jahr 2021 eine Großspende durch den Immobilieninvestor Primus Immobilien AG in Höhe von 9.999 Euro erhalten. Ab einer Summe über 10.000 Euro muss nach dem Gesetz zur Parteifinanzierung die Spende öffentlich angezeigt werden. Nach Unterlagen, die Deutsche Wohnen & Co. enteignen (DWE) vorliegen, wurden in kürzester Zeit eine Spende von 9.999 Euro und von 10.000 Euro durch die Primus Immobilien AG getätigt. Die Initiative kommentiert: »(Franziska) Giffey blockiert den Volksentscheid, weil die Immobilienlobby ihren Wahlkampf finanziert hat. Es geht ihr nicht darum, Schaden von den Berliner Mieter*innen abzuwenden, deren Mieten stetig steigen und die den Tricks der Wohnungskonzerne ausgesetzt sind. Franziska Giffey hat keine Gewissensprobleme mit der Vergesellschaftung, denn sie ist nicht ihrem Gewissen, sondern ihren Großspendern verpflichtet«, erklärt Kalle Kunkel, Sprecher der Initiative.

Die Primus Immobilien AG ist ein Immobilieninvestor für Luxusimmobilien. Auf der Homepage der AG werden Wohnungen für bis zu 30.000 Euro pro Quadratmeter zum Kauf angeboten.

»Das sind genau die Investoren, die die Mieten in Berlin explodieren lassen und uns allen das Leben schwer machen. Durch diese Konzerne entsteht keine einzige bezahlbare Wohnung, das schafft so schnell nur die Vergesellschaftung. Diese Treiber von Verdrängung sind die Partner von Franziska Giffey, denen sie mehr Kooperation und die Verhinderungen eines gemeinnützigen Wohnungsmarktes verspricht«, so Kunkel weiter.

Wieviel Geld die SPD unter Umgehung der Anzeigepflicht von der Immobilienlobby bekommen hat, ist unklar. DWE fordert die SPD auf, noch vor der Wahl alle Spenden der Immobilienwirtschaft offenzulegen und die dubiosen Spenden der Primus Immobilien AG zurückzugeben.