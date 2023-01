»Viele Augen sind auf uns gerichtet«

Juan Carlos Lucas/imago images/NurPhoto Die spanische Gesellschaft ist solidarisch mit den Sahrauis, aber nicht die Regierung (Demonstration in Madrid, 13.11.2021)

Sie haben gerade eine Webseite zum Thema Westsahara ins Leben gerufen. Worum geht es dabei?

Ziel ist, die vielen Initiativen, die es zur Westsahara gibt, einzubinden. Vor zwei Jahren bin ich in die sahrauischen Flüchtlingslager gereist, und ich traf dort so viele junge Leute ohne Job, ohne Hoffnung. Ich selbst konnte in Spanien studieren, Ingenieurin werden. Ich dachte, dass ich den Jugendlichen etwas zurückgeben muss. Meiner Meinung nach ist die Solidaritätsbewegung sehr unorganisiert, zumindest in Spanien. Überall finden die gleichen altgewohnten Veranstaltungen statt, aber wir bewegen uns nicht weiter. Es gibt ein sahrauisches Sprichwort: Man kann nicht alle anderen belügen, aber sich selbst. Die ­Sahrauis betrügen sich, wenn sie sagen, die Dinge stünden gut, es sei alles bestens organisiert. Nein, das ist es nicht. Also, was genau läuft falsch: die Kommunikation. Das ist etwas, wo wir nicht gut organisiert sind, daher das Projekt dieser Plattform.

Marokko gibt viel für PR aus und hat eine große Lobby. Wie kann man da mithalten?

Ja, sie haben Geld und Ressourcen, beides haben sie nicht zuletzt in der Westsahara geraubt, und davon leisten sie sich eine Lobby. Aber sie werden nirgends geliebt. Was wir brauchen, sind Demokratie und Freiheit der Rede. Doch in Marokko gibt es beides nicht, und das ist in aller Welt bekannt. Sogar die Leute, die Marokko als Lobbyisten unterhält, wissen, dass man der Monarchie nicht glauben kann. Marokko wendet sich mit seiner Propaganda auch nicht an junge Leute, sondern überwiegend auf arabisch an die muslimische Gemeinde. Hier kommt übrigens ein weiterer Faktor ins Spiel, das ist die Islamophobie. Faschismus breitet sich aus in Europa. Leider müssen wir als Sahrauis auch dagegen kämpfen. Eine positive Entwicklung aber ist beim Thema Palästina zu verzeichnen. Es gibt dort gerade eine große Welle der Solidarität mit der Westsahara. Bis vor kurzem noch war das anders, schließlich glaubten die Palästinenser, die Unterstützung Marokkos zu haben, aber seit der König sich mit Israel verbündet hat, kommen ihnen Zweifel.

Vielleicht war es ein Fehler Rabats, auf Donald Trumps Deal »Normalisierung der Beziehungen mit Israel« gegen »Anerkennung der Westsahara-Besetzung« einzugehen?

Er bringt beides in eine Beziehung. Das macht es einfacher. Es gibt zwischen Palästinensern und Sahrauis viele Verbindungen. Wir haben eine ähnliche Flagge, die gleiche Sprache, wir befinden uns beide im Befreiungskampf, in beiden Ländern werden Ressourcen geplündert. Also, nicht alle Nachrichten, die schlecht erscheinen, sind es am Ende tatsächlich. Es ist besser, wenn die Leute über einen sprechen. Wegen des Trump-Deals sind gerade viele Augen auf die Westsahara gerichtet. Politikstudenten kommen und fragen uns, was es mit dem Konflikt dort auf sich hat. Sie denken, es handele es sich um ein Relikt des Kalten Krieges. Oder nehmen wir zum Beispiel die Menschenrechtsverletzungen an der marokkanisch-spanischen Grenze. Darüber müssen wir alles berichten und am Ende sagen: »Das ist deine Verantwortung als Bürger, denn du hast so gewählt!« Wir werden alle Vergehen der spanischen Sozialisten hervorholen. Wir sind nur 15.000 Sahrauis, aber wir können eine Menge bewirken.

Wie bewerten Sie das Einknicken von Pedro Sánchez?

Das war ein Fehler Marokkos, und es war ein Fehler der Sozialistischen Partei. Was sie vergessen haben, das ist die überwältigende Solidarität der spanischen Gesellschaft mit den Sahrauis. Ich sage immer, ich habe nicht nur meine leiblichen Eltern, sondern auch spanische, denn ich kam als Kind mit dem Programm »Ferien im Frieden« nach Spanien. Dieses Programm, mit dessen Hilfe jeden Sommer Zehntausende sahrauische Kinder nach Spanien kommen, ist ein kluger Zug der Befreiungsfront Polisario, es ist eine Weise, die Gesellschaft in den Kampf einzubeziehen. Alle sagten sogleich, als sie von Sánchez’ Kurswechsel in der Westsahara-Frage und seiner Anerkennung der Besetzung erfuhren: »Das darf doch nicht wahr sein!« Das hat uns im letzten Jahr viel Ansporn gegeben.