BASF schreibt Milliarden ab

Uwe Anspach/dpa Der Wintershall Dea-Mutterkonzern verbuchte im Jahresergebnis 1,38 Milliarden Euro Verlust

Wer auf Seiten des deutschen Kapitals auf eine dauerhafte Erdgaskooperation mit Russland gesetzt hatte, dürfte angesichts des laufenden Wirtschaftskriegs gegen Moskau seine Wunden lecken. Das betrifft die auf Erdgas als Energieträger angewiesene chemische Industrie, wie etwa die BASF SE, die laut Mitteilung vom Dienstag abend für das vergangene Jahr einen Milliardenverlust verzeichnen musste. An der Börse gab der Kurs des Ludwigshafener Konzerns am Mittwoch um 0,3 Prozent nach.

Die Abschreibungen von BASF an der in Russland aktiven konzerneigenen Öl- und Gastochter Wintershall Dea summierten sich 2022 laut Unternehmensangaben auf ganze 7,3 Milliarden Euro – 5,4 Milliarden davon allein im Dezember. Für den Mutterkonzern fielen im Jahresergebnis schlussendlich 1,38 Milliarden Euro Verlust zu Buche, nachdem 2021 noch 5,52 Milliarden Euro Gewinn in den Büchern gestanden hatten.

Wintershall Dea teilte unterdessen mit, sich vollständig aus dem Russlandgeschäft zurückzuziehen. Konzernchef Mario Mehren zufolge habe die russische Regierung die Tätigkeit westlicher Unternehmen in den vergangenen Monaten eingeschränkt. Der Konzern verwies dabei auf einen Regierungsbeschluss von Ende Dezember, der dem staatlichen Gasprom-Konzern eine Preisobergrenze für Erdgas- und Gaskondensatlieferungen an mit »unfreundlichen Ländern« verbundene Firmen und Personen auferlegt. Eine Fortführung des Geschäfts in Russland sei dadurch »nicht tragbar«, erklärte Mehren: »Die Joint Ventures wurden de facto wirtschaftlich enteignet«. Der Rückzug aus Russland führe nun zu einem einmaligen Verlust von 5,3 Milliarden Euro.

Es geht vorerst noch an der wirtschaftlichen Realität deutscher Monopolkonzerne vorbei, dass (insbesondere transatlantisch orientierte) Teile der Bundesregierung bereits die Abkehr von ihrem nächsten großen Konkurrenten – China – vorbereiten möchten. BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller wies im Juni, vom Spiegel nach den Lehren aus der »Russlanderfahrung« gefragt, darauf hin, dass die Volksrepublik 2030 »bei Chemieprodukten auf rund 50 Prozent Weltmarktanteil kommen« werde. BASF könne »nicht auf die Hälfte des Weltmarktes verzichten«.