»Die Berliner Tafel will unabhängig bleiben«

Die Berliner Tafel war 1993 eine der ersten Einrichtungen dieser Art. Mittlerweile gibt es fast 1.000 solcher Hilfsorganisationen in Deutschland. In Berlin arbeiten etwa 2.700 Ehrenamtliche für die Tafel. Wie läuft so ein täglicher Arbeitseinsatz?

Es gibt verschiedene Einsatzvarianten. Hier eine typische: Morgens um 7.30 Uhr sammeln Ehrenamtliche in einem Sprinter Lebensmittel von Märkten, Discountern, Supermärkten, vom Einzel- und Großhandel ein. Meist sind ein Fahrer und mindestens eine Helferin unterwegs. Alles läuft nach Tourenplan. Sind alle Lebensmittel verfrachtet, geht es zurück ins Lager. Dort wird jedes Stück geprüft, ob es gut genug zum Verteilen ist. Alles andere wird weggeworfen. Gegen Mittag gibt es dann neue Touren mit anderen Teams, um etwa 400 soziale Einrichtungen mit Lebensmitteln zu beliefern. Die hatten zuvor den Fragebogen beantwortet: Wie viele Menschen möchten Sie womit beköstigen? Manche Einrichtungen kochen für ihre Klientel; andere bieten ein Frauenfrühstück; für Obdachlose gibt es Mittagessen und Abendbrot. Entsprechend des Bedarfs werden für sie Lebensmittel zusammengestellt. In 47 Ausgabestellen von Laib und Seele, getragen vom Verein Berliner Tafel, den Kirchen und dem Sender RBB, erhalten Bedürftige Lebensmittel für zu Hause.

Was bedeuten etwa die erhöhten Strom- und Gaspreise für die Tafeln? Macht sich die Erhöhung der Lebensmittelpreise durch die Inflation bemerkbar? Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg aus?

Alles wird knapper. Durch die Pandemie, durch den Ukraine-Krieg seit vergangenem Jahr und die Inflation sind teilweise Regale in den Märkten leer. Wir haben weniger Lebensmittel als früher im Angebot, vor allem Obst und Gemüse fehlen. Zugleich standen vor dem russischen Angriffskrieg etwa 40.000 Menschen bei den Ausgabestellen an, um sich dort einmal pro Woche Lebensmittel abzuholen – mittlerweile sind es circa 80.000. Aufgrund der Krisensituation haben wir acht sogenannte Pop-ups zusätzlich gegründet. Sind bei den Ausgabestellen die Vorräte aufgebraucht, können sich die Menschen von dort Lebensmittel abholen.

Wäre es nicht notwendig, dass der Staat diese wichtige Hilfeleistung finanziert?

Unser Bundesverband möchte gern staatliche Gelder für die Tafeln haben. Die Berliner Tafel will unabhängig bleiben. Sie lebt bewusst nur von Spenden und Mitgliedsbeiträgen – aber nicht etwa, weil wir den Staat aus der Pflicht nehmen wollen. Im Gegenteil: Wenn der Staat die Tafeln in Deutschland bezahlt, wäre er raus aus der Verpflichtung, Armut zu bekämpfen. Beispiel: Auf die Anfrage eines Bezirks hin, wie viele Jugend- und Kindereinrichtungen wir beliefern, konnte ich sagen: Das geht Sie nichts an. Der Punkt ist doch: Einrichtungen, die am Tropf des Staates hängen und die wir beliefern, könnte möglicherweise Geld weggenommen werden. Das wollen wir nicht.

Gibt es typische ehrenamtliche Helfer? Wie sind deren Lebensumstände?

In bezug auf Bildung und Einkommen sind die Ehrenamtlichen bunt gemischt. Gerade viele derer, die selber auf Hartz IV und auf Bürgergeld angewiesen sind, helfen gern anderen. Manche im Ruhe- oder Vorruhestand sind froh, dass so ihr Tag strukturiert ist. Der Altersschnitt lieg insgesamt oberhalb von 60 Jahren. Doch auch Jüngere helfen gern. In der Coronazeit waren viele von ihnen aktiv, weil sie nicht in die Schule oder die Uni gehen konnten. Eine Studie zur Tafel, die das untersucht hat, besagt: Viele redeten gern über das Ehrenamt bei uns, es sei sinnstiftend.

Müsste der Tafel nicht daran gelegen sein, sich perspektivisch überflüssig zu machen?

Daran arbeiten wir seit 30 Jahren. In der Ära Kohl hieß es ganz offiziell noch, es gebe keine Armut in Deutschland. Heutzutage wird das aus keinem politischen Spektrum heraus mehr behauptet. Würden keine Lebensmittel mehr verschwendet und Armut wäre kein Thema mehr, würden wir uns ein anderes Hobby ausdenken. Für ersteres zu sorgen ist Aufgabe des Staates.

Was fordern Sie noch?

Wir fordern eine stärkere Würdigung und Anerkennung der Ehrenamtlichen. Es müsste etwa Rentenpunkte oder Freifahrten im Nahverkehr geben. Dass es zehn Prozent Preisnachlass für Kinos, Theater, Zoo und dergleichen gibt, ist albern: Wir wollen freien Eintritt.