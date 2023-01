Lufthansa reicht Gebot für ITA Airways ein

Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa Laut Informationen von Reuters will die deutsche Airline in einem ersten Schritt einen Anteil von 40 Prozent an der Alitalia-Nachfolgerin für 200 bis 300 Millionen Euro kaufen

Im Poker um ITA Airways hat Lufthansa der italienischen Regierung nun offiziell ein Gebot zum Einstieg bei der staatlichen Fluggesellschaft unterbreitet. Zunächst sollen ein Minderheitsanteil erworben und Optionen zum Kauf der verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden, teilte Lufthansa am Mittwoch mit. Das Unternehmen habe dazu eine Absichtserklärung beim italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium eingereicht.

Laut Informationen von Reuters will die deutsche Airline in einem ersten Schritt einen Anteil von 40 Prozent an der Alitalia-Nachfolgerin für 200 bis 300 Millionen Euro kaufen. Die Verhandlungen mit der italienischen Regierung sollen in einigen Wochen abgeschlossen werden. Das Finanzministerium in Rom wolle rasch eine verbindliche Absichtserklärung mit Lufthansa unterschreiben, gefolgt von einem Beschluss des staatlichen Eigners zu einer Kapitalerhöhung, meldete die Nachrichtenagentur weiter.

Mit ITA Airways könnte die Lufthansa AG, zu deren Konzern auch Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Swiss gehören, ihre Position auf ihrem wichtigsten europäischen Auslandsmarkt stärken. Auf längere Sicht könnte der deutsche Konzern dann Mehrheitseigner werden, denn Rom strebt eine vollständige Privatisierung an.

Der italienische Staat war 2017 bei Alitalia eingestiegen, nachdem die EU eine »Umstrukturierung« des Konzerns gefordert hatte. Doch Rom fand lange Zeit keinen Investor für die Fluggesellschaft. Mit der Coronapandemie verschärfte sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, der Staat musste mit einer Finanzspritze von mehr als 700 Millionen Euro helfen. Im Oktober 2021 vollzog die italienische Regierung unter Mario Draghi dann die Zerschlagung von Alitalia. Die ITA Airways entstand und nahm den Betrieb mit lediglich der Hälfte der Maschinen der Vorgängerin auf. Das von der Regierung durchgesetzte Kürzungsprogramm traf vor allem die Beschäftigten: Von 12.000 der ehemaligen Alitalia wurden im Zuge der »Umstrukturierung« rund 8.000 Beschäftigte entlassen.