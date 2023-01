»Freiheit für Julian Assange!« Protestzug mit Reden und Sprechchören von der US-amerikanischen zur britischen Botschaft. Donnerstag, 19.1., 18 Uhr. Ort: Pariser Platz 2, Berlin. Veranstalter: Factcheck

»Plan B: Handel um jeden Preis!?« Vortrag mit Diskussion. Wie weiter mit CETA, TTIP und Co? Im Dezember wurde CETA im Parlament durchgewinkt. Der Protest dagegen war und ist groß. Schwerpunkt der Kritik ist das umstrittene Sonderklagerecht. Konzerne könnten Staaten auf Schadenersatz verklagen, wenn neugetroffene politische Entscheidungen ihre Gewinne schmälern könnten. Ebenso gibt es Rückschritte bei Arbeitsrechten und Umwelt- und Klimaschutz. Welche Auswirkungen gibt es etwa in Brandenburg durch die Ansiedlung des kanadischen Unternehmens Rock Tech Lithium in Guben oder von Tesla in Grünheide? Mit Frank Steudel von ATTAC Berlin. Donnerstag, 19.1., 18 Uhr. Ort: Café Zelig, Friedrich-Ebert-Str. 21, Cottbus. Veranstalter: Die Linke Lausitz

»Aufbruch und Aufstieg. Erinnerungen«. Lesung. Egon Krenz berichtet über seinen Weg, der nicht untypisch für die DDR und dennoch ein besonderer war und ihn nach Schlosserlehre, Lehrerstudium und Arbeit als Jugendfunktionär zum »Nachwuchskader« der Partei machte. Und, wie alsbald in den Westmedien gemunkelt wurde, zu »Honeckers Kronprinzen«. Als er dessen Nachfolger an der Spitze des Staates wurde, war der Untergang des Landes nicht mehr aufzuhalten. Sonnabend, 21.1., 10 Uhr. Ort: Mehrgenerationenhaus Lütten Klein. Danziger Str. 45 D, Rostock