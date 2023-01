Nachschlag: Militärische Frühbildung

stock&people/imago

Bei der WM: jede eine kleine Nationaltrainerin. In der Pandemie: jeder ein kleiner Virologe. Jetzt müssen alle Militärstrategen sein. Oder mindestens Panzerfahrer. Anders ist die Vehemenz, mit der derzeit jedes noch so kleine Detail von »Marder«- und »Leopard«-Mordwerkzeug medial ausgebreitet wird, kaum zu erklären. Eine Nachfolge der frisch zurückgetretenen (weil offenbar nicht entschlossen genug an die Front eifernden) Christine Lambrecht müsste der Ukraine »schneller und mehr« militärische Unterstützung zukommen lassen, erklärte »Sicherheitsexperte« Nico Lange am Dienstag morgen im früh kriegsbegeisternden Deutschlandfunk-Interview. »Da gehören die Kampfpanzer und die Schützenpanzer zusammen«. Ein »Beitrag« der BRD von »90, 100 modernen Kampfpanzern« zusammen mit »100, 200 Schützenpanzern«, um »die russische Front zu durchbrechen«, will Lange sehen. Der Krieg und das dazu nötige Gerät wird dadurch landauf, landab in jede Werkstatt und jedes Wohnzimmer stinknormal, der Frieden undenkbar gequatscht. Zum Kotzen. (dm)