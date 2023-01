Mit blauem Auge

Buffalo. Die Buffalo Bills haben in der NFL nach großem Zittern ihr Play-off-Duell mit den Miami Dolphins gewonnen und stehen in der nächsten Runde. Beim 34:31 am Sonntag gab der klare Favorit eine 17:0-Führung zeitweilig aus der Hand und geriet im dritten Viertel mit 20:24 in Rückstand. Quarterback Josh Allen hatte in der mit fast vier Stunden ungewöhnlich langen Partie drei Touchdownpässe und zwei Interceptions.(dpa/jW)