G. M. Tamas gestorben

Nach langer Krankheit ist der Publizist Gaspar Miklos Tamas im Alter von 74 Jahren verstorben, wie ungarische Medien am Sonntag berichteten. Der in Budapest lebende Tamas – in Ungarn wird er nach seinen Initialen für gewöhnlich »TGM« genannt – war einer der profiliertesten linken Denker des Landes und wirkte auch über die Grenzen Ungarns vor allem in den Ländern Ostmittel- und Südosteuropas. 2011 war er Gast auf der von jW organisierten Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin. Ein Nachruf folgt. (jW)