Britische Hybris

Dylan Martinez/REUTERS »Niemand kann etwas verleihen, das ihm nicht gehört und das er gestohlen hat«

Griechenland muss weiter warten. Oder für immer. Die vom englischen Aristokraten Thomas Bruce, dem 7. Earl of Elgin, zu Beginn des 18. Jahrhunderts von der Athener Akropolis nach London entwendeten 56 Marmorteile aus der oberen Außenwand des berühmten »Jungfrauengemachs« bleiben einstweilen im British Museum. Wie alle seine Vorgänger seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist nun auch der rechtskonservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei seinen Bemühungen gescheitert, den Schatz heim nach Hellas zu holen – an »britischer Hybris«, wie es in Athen hieß. Bereits die frühere sozialistische Kulturministerin Melina Merkouri musste zu Beginn der achtziger Jahre bedauern, dass ihr Land für die Londoner Politik- und Kunsteliten nicht mehr als eine Art gehobenen »Koloniestatus« besitze.

Das als »Elgin Marbles« bezeichnete Diebesgut zierte seit dem späten fünften Jahrhundert v. u. Z. die tragenden Dachelemente des der Schutzgöttin Athene geweihten Tempels. Die Planung und der Bau des Parthenon sowie die künstlerische Aufsicht über die Fertigung der Friese – insgesamt 92 in Stein gehauene Szenen aus der griechischen Mythologie – werden Phidias, dem berühmtesten Bildhauer der Antike, zugeschrieben.

»Der Lord«, wie Thomas Bruce auf Attika abschätzig genannt wird, ließ in den Jahren 1801 bis 1812 die am besten erhaltenen Skulpturen aus den Seiten- und Giebelteilen des Tempels schlagen. Den Abtransport nach London genehmigten die damaligen osmanischen Besatzer dem als Botschafter des britischen Empire in Istanbul akkreditierten Aristokraten offenbar ohne Einwände. Ein Akt, der nach Einschätzung des »Besitzers« British Museum sowie sämtlicher Londoner Regierungen legal gewesen sei.

Eine juristische Auslegung jedoch, die weder von griechischen Rechtsgelehrten noch von deren Kollegen in anderen, mit ähnlichen Problemen konfrontierten Ländern geteilt wird. Sich den Raub der Kulturschätze eines militärisch unterdrückten Volkes von der Besatzungsmacht legalisieren zu lassen galt bereits vor dem Ende der sogenannten Kolonialzeit nicht unbedingt als rechtskonform. Inzwischen sieht man die Rückführung von Raubkunst in die kulturelle Heimat der Objekte als Grundlage respektvoller, der Verständigung unter Völkern geschuldeter Politik – sogar bei ehemaligen Kolonialmächten wie Frankreich, Deutschland oder gar dem Vatikan. Im vergangenen Dezember ließ Papst Franziskus nämlich die Restitution der im Vatikanmuseum ausgestellten drei Reliefteile des Parthenon ankündigen. Als Empfänger ist zunächst allerdings nicht das zuständige Akropolismuseum vorgesehen, sondern der Athener Erzbischof und Metropolit Hieronymos II. Der Deal sei, wie beiderseits erklärt wurde, »ein konkretes Zeichen des Wunsches, auf ökumenischem Weg voranzuschreiten«.

So weit wollen es die weltlichen Hüter fremder Kultur in London nicht kommen lassen. Dass Bruce seinen Kunsterwerb 1816 für 35.000 Pfund Sterling an das britische Parlament verscherbelte, veranlasste die Abgeordneten im Jahr 1963 zur Verabschiedung eines offensichtlich dem juristischen Selbstschutz dienenden Gesetzes. Das den Eigentumsrechten an bestimmten Kunstschätzen gewidmete Regelwerk verbietet seither die Abgabe jedweder ausgestellter oder eingelagerter Objekte aus dem Londoner Museum.

Mitsotakis’ lange geheimgehaltene Gespräche mit den Verantwortlichen hatten in den vergangenen Wochen in Athen die vage Hoffnung genährt, dass die Kopien im Akropolismuseum endlich durch Originalteile ersetzt und der Fries vollständig werden könnte. Das Geschäft scheiterte letztlich am – für die Griechen nicht hinnehmbaren – Vorschlag der Briten, die Skulpturen für einen nicht näher definierten Zeitraum an Athen »auszuleihen«. Der linke Oppositionsführer Alexis Tsipras erklärte Richtung London, wovon auch Mitsotakis’ rechte Regierungsmehrheit überzeugt ist: »Niemand kann etwas verleihen, das ihm nicht gehört und das er gestohlen hat.«