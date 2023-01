Vor den Türen der Konzerne und Banken kehren!

Markus Schreiber/AP Photo/dpa

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen kommentierte am Montag den aktuellen Oxfam-Bericht zur Reichtumsverteilung:

Der aktuelle Oxfam-Bericht zur Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos prangert die sowohl weltweit als auch in Deutschland wachsende Ungleichheit an. Die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen sieht darin eine regelrechte Gefährdung der Demokratie. Klaus-Dieter Gleitze, LAK-Geschäftsführer, kritisiert: »Anstatt in Krisenzeiten den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken, wird die Spaltung der Gesellschaft immer größer. In Deutschland ist der Trend deutlicher als im Rest der Welt: Vom Vermögenszuwachs, der 2020 und 2021 hier erwirtschaftet wurde, entfielen 81 Prozent auf das reichste eine Prozent der Bevölkerung. Weltweit waren es lediglich ca. 65 Prozent. In Deutschland ist mittlerweile der Andrang bei den Tafeln so groß, dass dort teilweise Aufnahmestopp herrscht und die Helfer*innen Deeskalationstraining machen müssen, um der wachsenden Aggression als Folge von Angst und Verzweiflung bei den Nahrungssuchenden begegnen zu können. Auf der anderen Seite haben 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne weltweit ihre Gewinne im Jahr 2022 mehr als verdoppelt. Sie erzielten 306 Milliarden US-Dollar an Zufallsgewinnen (Zufallsgewinne: über zehn Prozent mehr als im langjährigen Jahresdurchschnitt) und schütteten 257 Milliarden US-Dollar davon an Aktionärinnen und Aktionäre aus.«

Diese Entwicklung ist obszön, greift die Grundlagen unserer Gesellschaft an und gefährdet langfristig die Demokratie, wenn die Politik nicht nachhaltig gegensteuert. (…) Laut LAK hat Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) recht, wenn sie sagt: »Wenn wir die Ungleichheit weltweit nicht reduzieren, werden wir die Zeit der Krisen nicht überwinden können.« Dazu sollte die Berliner Koalition allerdings erst mal vor der eigenen Türe kehren, und zwar am besten vor den Türen der Konzerne und Banken. Es ist an der Zeit, dass sich ein Bundeskanzler, der früher viel Zeit und Verständnis für die Nöte von Wirecard hatte, endlich in Sachen Beteiligung der Superreichen durch gerechte Steuerpolitik an der Finanzierung unseres Gemeinwesens positioniert.

Klaus-Dieter Gleitze weist auf die jahrelang folgenlose öffentliche Diskussion um mehr soziale Gerechtigkeit hin: »In diversen Wahlprogrammen und Statements tauchen seit Jahren Forderungen nach einer Finanztransaktionssteuer, Austrocknung von Steueroasen und Vermögensbesteuerungen auf. Auch die Mehrheit der Bevölkerung ist für derartige Maßnahmen. Die Diskussion erinnert an Ebbe und Flut: kommt und geht, passieren tut nichts. Reiche werden verschont, Arme bleiben vernachlässigt. Wir brauchen aber mehr Steuern von Superreichen, die in Bildung, Infrastruktur, sozialen Wohnungsbau und eine sozial gerechte Klimapolitik investiert werden. In letzter Zeit fordern sogar immer mehr Millionär*innen eine Vermögensabgabe für Reiche. Der Staat muss also handeln und zwar jetzt!« Die Landesarmutskonferenz fordert daher unter anderem:

– eine Vermögensabgabe für Superreiche (ab 30 Millionen Euro Vermögen),

– die Einführung einer Finanztransaktionssteuer mit einem Steuersatz von 0,2 Prozent,

– die Schließung von Steueroasen und Steuerschlupflöchern,

– die Abschöpfung von krisenbedingten Übergewinnen.