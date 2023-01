Sternmarsch nach Lima

Hugo Curotto/AP Photo/dpa Lassen sich Staatsstreich und Polizeigewalt nicht gefallen: Demonstranten blockieren Straße in Cusco (13.1.2023)

Nach dem parlamentarischen Staatsstreich vom 7. Dezember vergangenen Jahres gegen den linken Präsidenten Pedro Castillo versinkt Peru immer tiefer in Gewalt und Chaos. Obwohl das Regime der De-facto-Staatschefin Dina Boluarte versucht, jeden Widerstand mit äußerster Härte zu unterdrücken, gehen die landesweiten Proteste unvermindert weiter. Am Wochenende brachten mehr als 100 Straßensperren den Verkehr in weiten Teilen des Landes zum Erliegen. Die Regierung setzte darauf per Dekret für die Hauptstadt Lima und drei weitere Regionen die verfassungsmäßigen Rechte der Bevölkerung auf Bewegungs- und Versammlungsfreiheit außer Kraft und rief in den betreffenden Gebieten den Notstand aus. Mit der Maßnahme soll auch das Eingreifen der Armee offiziell legalisiert werden.

Die Zahl der Todesopfer bei den Unruhen ist nach einem Bericht des Nachrichtensenders Telesur vom Montag bislang auf mindestens 50 gestiegen. Hunderte Demonstranten sind demnach bei den brutalen Polizeieinsätzen bereits verletzt und verhaftet worden. Mit dem am Sonntag in Kraft getretenen Dekret wurde angeordnet, dass »die peruanische Nationalpolizei mit Unterstützung der Streitkräfte die Kontrolle über die innere Ordnung aufrechterhält«. Für zunächst 30 Tage wird unter anderem das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, auf Freiheit der Durchreise durch das Staatsgebiet, auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit sowie auf Sicherheit und körperliche Unversehrtheit ausgesetzt.

Trotz zunehmender Repression und Bedrohung haben sich laut Telesur am Montag Tausende Mitglieder der indigenen Aymara- und Quechua-Gemeinschaften sowie gewerkschaftlicher und sozialer Organisationen aus verschiedenen Provinzen in mehreren Karawanen auf den Weg nach Lima gemacht. Die Demonstrationszüge knüpfen an eine legendäre Protestaktion gegen den Diktator Alberto Fujimori vom 27. Juli 2000 an. Beim damaligen »Marcha de los Cuatro Suyos« (Marsch der vier Himmelsrichtungen) waren Zigtausende Land- und Stadtbewohner aus allen vier Himmelsrichtungen Perus mehrere Tage lang unterwegs nach Lima gewesen, wo am Abend mehr als 100.000 Menschen auf dem Paseo de la República »¡Abajo la dictadura!« (Nieder mit der Diktatur!) skandierten.

Wie örtliche Medien melden, hält sich eine Gruppe von Teilnehmern bereits seit dem Wochenende in der Hauptstadt auf, während Vertreter des Aymara-Volkes ankündigten, ab Montag nach Lima zu reisen und dort zu bleiben, bis De-facto-Präsidentin Dina Boluarte zurücktrete. Die Organisatoren hoffen, trotz des Ausnahmezustandes rund 50.000 Menschen mobilisieren zu können. Der Präsident des indigenen Bauernverbandes »Central Única Nacional de Rondas Campesinas« (Cunarc), Santos Saavedra, bestätigte am Sonntag, dass Mitglieder seiner Organisationen schon in Lima seien. »Montag werden weitere Delegationen eintreffen und bleiben, bis unsere Forderungen erfüllt sind«, sagte Saavedra gegenüber Telesur. Neben dem Rücktritt Boluartes fordern die Demonstranten die Auflösung des Parlaments, die Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung und die Freilassung von Pedro Castillo, der nach seiner – auf Antrag von rechten Abgeordneten erfolgten – Absetzung verhaftet wurde und sich seitdem in Untersuchungshaft befindet.

Laut einer am Sonntag vom sozialwissenschaftlichen Institut für Peruanische Studien (Instituto de Estudios Peruanos, IEP) veröffentlichten Umfrage wird die Regierung Boluartes aktuell von 71 Prozent der Befragten abgelehnt. 88 Prozent – und damit acht Prozentpunkte mehr als im Vormonat – lehnen die Beschlüsse des Parlaments ab. Dagegen halten 60 Prozent die Proteste für gerechtfertigt, und die Hälfte der Befragten gab an, sich mit den Demonstranten zu identifizieren. Bei jungen Menschen ist die Zustimmung zu den Protesten laut IEP mit 72 Prozent am höchsten. In einer Telesur-Meldung wird auf eine ältere, vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos Peru durchgeführte Umfrage verwiesen, derzufolge sich bereits im Dezember 52 Prozent der Befragten für schnellstmögliche Neuwahlen aussprachen.