Opportunisten am Werk

Jakub Wlodek/Agencja Gazeta/REUTERS Wie werden sie wohl wählen? Katholische Nonnen bei der Stimmabgabe in Krakow (13.10.2019)

Polens sogenannte demokratische Opposition hat es der regierenden »Vereinigten Rechten« in der letzten Woche zweimal ermöglicht, trotz fehlender Mehrheit für sie wichtige Gesetzesvorhaben durchzubekommen. Zuerst am vergangenen Mittwoch aus Anlass einer von der Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) eingebrachten Wahlrechtsreform. Sie hat zum Inhalt, die Mindestzahl der Einwohner für die Einrichtung eines selbständigen Wahllokals von 500 auf 200 Wahlberechtigte herabzusetzen. Auf diese Weise wollen die Regierenden für eine höhere Wahlbeteiligung auf dem flachen Land sorgen. Unter anderem sollen zu diesem Zweck die Gemeinden verpflichtet werden, für alle Wahlberechtigten über 60 einen kostenlosen Fahrdienst ins Wahllokal anzubieten – am besten gleich nach der sonntäglichen Messe.

Was sich ganz technisch anhört, hat in Wahrheit erhebliche politische Implikationen. Denn ältere und kirchlich gebundene Wahlberechtigte in kleinen Ortschaften zählen zur Kernklientel der PiS, und die von der Neuregelung betroffene Siedlungsinfrastruktur – viele kleine verstreute Dörfer, die sich langsam entvölkern – existiert in erster Linie in Polens ländlichem und konservativem Osten. Das heißt, die PiS ändert ein Dreivierteljahr vor dem Wahltermin im Herbst das Wahlrecht so, dass sie ihr Potential maximal ausschöpfen kann.

Vor der Abstimmung hatte die neue Oppositionspartei »Polen 2050« des einstigen TV-Entertainers Szymon Holownia durchaus darauf hingewiesen, dass dies nicht nur aus Sorge um die Wahlbeteiligung geschieht. Ihr war aufgefallen, dass die PiS im gleichen Atemzug den in der Vergangenheit als Gruppe mehrheitlich der Opposition zuneigenden Auslandspolen die Teilnahme an der Wahl erschweren will: indem Möglichkeiten gestrichen werden, sich etwa durch einen Anruf beim polnischen Konsulat dort auf die Wählerliste setzen zu lassen oder sich bei der Wahl auch mit einem Reisepass auszuweisen. Das zielt direkt auf die in Großbritannien lebenden Polen, die seit dem »Brexit« einen Reisepass brauchen, um sich im Vereinigten Königreich auszuweisen, während ihnen ein polnischer Personalausweis nicht unbedingt zu etwas nütze ist.

Eigentlich hätte also das Abstimmungsverhalten der Opposition klar sein müssen: Ablehnung des Entwurfs in der ersten Lesung. Doch es kam anders: Die Linksfraktion des polnischen Parlaments enthielt sich mehrheitlich, und so brachte die PiS – die eigentlich eine Mehrheit von 231 Stimmen bräuchte – ihren Entwurf schon mit 201 Voten über die erste Runde.

Demselben Schema folgte am Freitag die Abstimmung über ein Gesetz der Regierung zur »Reform des Obersten Gerichtshofes«. Mit diversen Änderungen im Gerichtswesen versucht Warschau, gegenüber der EU-Kommission glaubhaft zu machen, dass die Rechtsstaatlichkeit doch gewahrt und die richterliche Unabhängigkeit jetzt besser geschützt werde. Kern der Neuerung ist, die unter der PiS eingeführte »Kammer für berufliche Haftung« beim Obersten Gerichtshof wieder aufzulösen und Disziplinarverfahren von Richtern künftig vor dem Obersten Verwaltungsgericht (NSA) verhandeln zu lassen.

Das ist zwar verfassungswidrig, wie der Präsident des NSA in der Ausschusssitzung vor der Hauptabstimmung ausdrücklich einräumte. Denn die Verfassung schreibe im einzelnen vor, was die Aufgaben des NSA seien, und Disziplinarverfahren gehörten nicht dazu. Aber auch dies konnte die Opposition nicht bewegen, das Vorhaben der PiS zu stoppen. Das wäre einfach gewesen, denn 20 Abgeordnete vom rechten Flügel der Koalition hatten angekündigt, die Zugeständnisse an Brüssel als zu weitgehend abzulehnen, ebenso die rechtspopulistische Oppositionspartei »Konföderation«. Es war also klar, dass die PiS keine Mehrheit haben würde. Der Großteil der Opposition – »Bürgerplattform« (PO), Bauernpartei (PSL) und Linkspartei – aber enthielt sich, und damit war das Gesetz mit einfacher Mehrheit angenommen.

PO-Chef Donald Tusk hatte die Parole ausgegeben, »der Verabschiedung nicht im Wege zu stehen«, auch wenn dies der PiS zu einem Erfolg verhelfe. Man wolle nicht den Eindruck erwecken, »gegen die EU-Milliarden für Polen« gestimmt zu haben. Womöglich bekommt die PiS jetzt noch vor den Wahlen EU-Geld in die Hand, um Wahlgeschenke zu verteilen.