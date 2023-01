Starker Anstieg der Armut weltweit

Oliver Weiken/dpa

Der aktuelle weltweite wirtschaftliche Abschwung wird zahlreiche Beschäftigte in schlechtbezahlte und sozial nicht abgesicherte Jobs zwingen – und die Teuerung wird die Lohnzuwächse auffressen. Zu diesem Ergebnis kommt der am Montag in Genf veröffentlichte Beschäftigungs- und Sozialbericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die Ungleichheiten, die bereits während der Coronapandemie zugenommen haben, würden jetzt weiter wachsen, so die Untersuchung.

Für dieses Jahr erwartet die ILO nur einen leichten Anstieg der globalen Beschäftigung um ein Prozent, das wäre weniger als die Hälfte des Werts vom vergangenen Jahr. Die Erwerbslosigkeit weltweit wird der Prognose zufolge ebenfalls zunehmen – um rund drei Millionen auf 208 Millionen Menschen rund um den Globus. Die Quote werde damit auf 5,8 Prozent klettern. In den Jahren 2020 bis 2022 war die Erwerbslosigkeit noch leicht zurückgegangen. Mit dem Anstieg in diesem Jahr werde die Zahl der Menschen ohne Job um 16 Millionen höher sein als im Vorkrisenjahr 2019. Eine »Hauptsorge« bleibe außerdem die »Qualität« der Arbeitsplätze, denn »ein anständiger Job ist entscheidend für soziale Gerechtigkeit«.

Der ILO-Bericht wirft auch ein Schlaglicht auf die sogenannte Joblücke: Sie erfasst nicht nur Menschen ohne Erwerbsarbeit, sondern auch Menschen, die es aufgegeben haben, einen Job zu suchen – weil sie entweder keine Chance haben oder andere Aufgaben wie etwa die Pflegearbeit. Die ILO beziffert diese Joblücke auf 473 Millionen Menschen 2022, das waren 33 Millionen Menschen mehr als 2019.

Besonders betroffen von den sich verschlechternden Bedingungen auf den Arbeitsmärkten sind Frauen und junge Menschen, so der Bericht der UN-Organisation weiter. 2022 betrug der Anteil der erwerbstätigen Frauen 47,4 Prozent – bei den Männern waren es 72,3 Prozent, die einen Job hatten. Auch junge Menschen haben demnach große Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden und eine Arbeit zu behalten. Mehr als ein Fünftel (23,5 Prozent) der jungen Menschen haben keinen Job und machen auch keine Ausbildung.