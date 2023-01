UN-Behörde: 2022 fünft- oder sechstwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Julian Stratenschulte/dpa Sonnenuntergang hinter Gaskraftwerk in Hannover

New York. 2022 war das fünft- oder sechstwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, erklärte die UN-Meteorologieorganisation (WMO) am Donnerstag. Ursache sei »die ständig steigende Treibhausgaskonzentration« in der Atmosphäre. Verschärft wird die Lage nach Aussage der WMO dadurch, dass die kühlende Wirkung des Wetterphänomens La Niña in den kommenden Monaten abnehmen werde. Es werde »zunehmend wahrscheinlich«, dass das 2015 auf der UN-Weltklimakonferenz in Paris vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, »zeitweise überschritten« werde. Im Zeitraum zwischen 2013 und 2022 lag die Durchschnittstemperatur demnach bereits um 1,14 Grad über dem Niveau der vorindustriellen Zeit zwischen 1850 und 1900. Grundlage der WMO-Aussage waren die Datensätze der sechs führenden internationalen Wetterbeobachtungsinstitute, darunter das europäische Erdbeobachtungsprogramm (C3S) und die US-Klimabehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die in den vergangenen Tagen bereits ähnliche Ergebnisse bekannt gegeben hatten. (dpa/jW)