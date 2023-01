Nach »Cum-ex«-Deals: Bafin macht North Channel Bank dicht

Arne Dedert/dpa Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)

Mainz. Die wegen »Cum-ex«-Betrügereien überschuldete North Channel Bank mit Sitz in Mainz wird mit sofortiger Wirkung für den Kundenverkehr geschlossen, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Donnerstag mit. »Die Bank ist chronisch defizitär«, hieß es zur Begründung. Wegen »Cum-ex«-Deals fordern dänische und belgische Steuerbehörden nach Bafin-Angaben insgesamt 176 Millionen Euro Schadenersatz von dem Geldhaus, dessen Bilanzsumme sich zum 30. November auf 123,5 Millionen Euro belief. Gegründet wurde die Bank 1924 unter dem Namen Bankhaus Oswald Kruber in Berlin. 2009 wurde sie von einer nordamerikanischen Investorengruppe erworben und zur North Channel Bank GmbH & Co. KG mit Sitz in Mainz umfirmiert. Bei »Cum-ex«-Geschäften wurden Aktienpakete rund um den Dividendenstichtag hin und her geschoben. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die nie gezahlt worden waren. (Reuters/jW)