Russland wechselt Kommandeur für Ukraine aus

Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Russlands Verteidigungsminister Schoigu (v.) und der neue Kommandeur für die Ukraine, Waleri Gerassimow (Moskau, 27.2.2022)

Moskau. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat Generalstabschef Waleri Gerassimow zum neuen Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine ernannt. Der bisherige Kommandeur Sergej Surowikin, der den Posten erst im vergangenen Oktober übernommen hatte, solle Gerassimows Stellvertreter werden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Moskau mit. Schoigu ernannte mit General Oleg Saljukow und Generaloberst Alexej Kim zudem noch zwei weitere Stellvertreter.

Moskau begründete die Neuaufstellung mit einer »Ausweitung des Ausmaßes der zu lösenden Aufgaben« sowie der Notwendigkeit einer engeren Koordination der einzelnen Armeeteile. Russische Beobachter wiesen umgehend auf die auffällig kurze Amtszeit Surowikins an der Spitze der russischen Truppen in der Ukraine hin. (dpa/jW)