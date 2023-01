Biontech plant Rekordkauf

Der Pharmakonzern Biontech will das auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte britische Startup Instadeep übernehmen. 362 Millionen Pfund (rund 410 Millionen Euro) in bar sollen dafür ausgegeben werden, wie das Mainzer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die angestrebte Transaktion erweitere die Belegschaft um rund 240 Fachkräfte und eröffne einen Zugang zu einem »globalen Netzwerk von Forschungspartnern« in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Data Science.

Die Übernahme wäre die größte in der bisherigen Firmengeschichte. Darüber hinaus hat Biontech den bisherigen Instadeep-Eignern weitere »erfolgsabhängige Zahlungen« von bis zu 200 Millionen Pfund zugesagt. Das Geschäft soll noch bis Ende März abgeschlossen werden. Instadeep soll danach als Biontech-Tochter weltweit tätig sein und seinen Sitz in London behalten.

Mit dem Deal zielt Biontech laut eigenen Aussagen darauf ab, eine weltweit führende Plattform für die KI-basierte Entwicklung von neuen Impfstoffen und Immuntherapien zu schaffen. »Die Übernahme von Instadeep ermöglicht es uns, die sich rasch weiterentwickelnden KI-Fähigkeiten der digitalen Welt in unsere Technologien sowie Wirkstoff- und Arzneimittelforschung, Herstellung und Bereitstellungsabläufe einzubinden«, erklärte Vorstandschef Ugur Sahin. Ziel sei es, Biontech »zu einem Technologieunternehmen zu machen, in dem KI nahtlos in alle Aspekte unserer Arbeit integriert ist.«

Die geplante Übernahme unterstreicht auch die zunehmende Bedeutung Großbritanniens für Biontech. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Mainzer dort ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zur Krebstherapie aufbauen wollen. Ziel ist es, bis 2030 bis zu 10.000 Patientinnen und Patienten mit personalisierten Krebsimmuntherapien zu behandeln – entweder im Rahmen klinischer Studien oder als zugelassene Behandlungen. (jW)