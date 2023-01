Brasília: 540.000 Euro Schaden in Abgeordnetenkammer

AP Photo/Eraldo Peres Zerstörungen im Eingangsbereich des Amtssitzes des Präsidenten in Brasilia (9.1.2023)

Brasília. Beim Vordringen in das Regierungsviertel in Brasília haben rechte Demonstranten allein in der Abgeordnetenkammer mindestens Schäden in Höhe von über drei Millionen Reais (rund 540.000 Euro) angerichtet. Die Summe der vorläufigen Schätzung bezieht sich lediglich auf zerstörte Möbel, Fensterscheiben und Computer, die ersetzt werden könnten, teilte die Abgeordnetenkammer am Dienstag mit. Der Wert der zerstörten und gestohlenen Kunstwerte hingegen sei noch nicht abschätzbar. Die Angreifer waren nicht nur in die Abgeordnetenkammer eingedrungen, sondern auch in den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof und randalierten in den Büros und Sitzungssälen. Für diese Gebäude liegen noch keine Schätzungen vor. Tausende Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro hatten am Sonntag kurzzeitig die wichtigsten Regierungsgebäude des südamerikanischen Landes unter ihre Kontrolle gebracht. (dpa/jW)