Spekulationen über neuen russischen Vorstoß auf Kiew

Bernat Armangue/AP/dpa Panzersperren in Kiew (1.12.2022)

Kiew. Das ukrainische Militär bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen möglichen neuen Angriff russischer Bodentruppen aus Belarus in Richtung der Hauptstadt Kiew vor. Dazu seien bereits Abwehrstellungen im Norden des Landes vorbereitet oder verstärkt worden, teilte am Dienstag der zuständige Generalleutnant Olexij Pawljuk mit. Um schnelle Panzervorstöße russischer Einheiten zu verhindern, seien an allen für Panzer zugänglichen Stellen größere Minenfelder angelegt worden. Die ukrainische Armeeführung befürchtet nach eigenen Angaben einen weiteren Angriff der russischen Armee, die seit einigen Wochen erneut stärkere Verbände in Belarus zusammenzieht. Beobachter halten die russischen Einheiten in Belarus jedoch noch nicht für stark genug, um einen derartigen Angriff zu starten. (dpa/jW)