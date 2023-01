UN-Sicherheitsrat verlängert Hilfe für Syrien

Perwin Legerin Kinder im Lager Al-Hol: Dort kommt von UN-Lieferungen nicht viel an (Al-Hol, 16.7.2022)

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat einen wichtigen Hilfsmechanismus für auf Unterstützung angewiesene Menschen in Syrien um sechs Monate verlängert. Das entschied der Rat am Montag in New York einstimmig per Resolution.

Nichtregierungsorganisationen hatten zuvor vor einer Verschlimmerung der humanitären Krise in Syrien gewarnt, wenn die vorherige Resolution am Dienstag ausgelaufen und nicht verlängert worden wäre. Der Mechanismus stellt sicher, dass Hilfsgüter der Vereinten Nationen über die Türkei auch in syrische Regionen gebracht werden, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Ob Ankara jedoch Lieferungen in die von der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien kontrollierten Regionen lässt, ist unwahrscheinlich. Die Unterstützung wurde bereits in der Vergangenheit mehrere Male verlängert. (dpa/jW)