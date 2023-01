»Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht«. Infostände mit Kranzniederlegung. Beide waren unermüdliche Kämpfer gegen Krieg und dessen Finanzierung, für Humanismus und Solidarität. Sonnabend, 14.1., 10 Uhr. Ort: Ehrenmal für die Opfer des antifaschistischen Widerstandkampfes im Puschkinpark, Cottbus. Veranstalter: Die Linke Cottbus

»Sofortige Freilassung der politischen Langzeitgefangenen in den USA: Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal!« Mahnwache. Weiter wird gefordert: Auflösung des US-Gefangenenlagers und der US-Militärbasis Guantanamo und die Rückgabe des illegal besetzten Gebietes! Vollständige Aufhebung der US-amerikanischen Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba! Dienstag, 17.1., 18 Uhr, Ort: US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Veranstalter: Solidaritätsgruppen Mumia und Peltier sowie FG BRD–Kuba Frankfurt am Main

»Die wirtschaftliche Lage in Deutschland und weltweit«. Vortrag mit Diskussion. Die gesellschaftliche Entwicklung ist international durch viele Krisen geprägt. Sie wurzeln letztlich in der kapitalistischen Produktionsweise. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland lässt sich daher nur im Zusammenhang mit der Lage in der EU und der Weltwirtschaft begreifen. Referent ist Thomas Sablowski, Institut für Gesellschaftsanalyse der RLS. Donnerstag, 19.1., 19 Uhr. Ort: Hotel Achat, Lindenstr. 21, Buchholz in der Nordheide. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Nordheide