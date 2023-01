Propaganda

Der nachrichtendienstlich gelenkte US-Propagandasender Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) hat am Donnerstag abend ein neues Büro in Lettland zur »Berichterstattung« über Russland eröffnet. Das gab RFE/RL-Präsident Jamie Fly bei der offiziellen Eröffnung bekannt. Personell besetzt sein wird das zunächst rund 40 Personen starke Büro in Riga mit Journalisten des russischen RFE/RL-Diensts und des Fernsehsenders Current Times. Das 1951 gegründete RFE/RL spielte während des Kalten Kriegs eine wichtige Rolle bei der propagandistischen Einflussnahme der USA auf die Bevölkerung der Staaten des Warschauer Vertrags. Desinformation gehörte dabei ebenso zu den Mitteln wie Information oder »weiche« Beeinflussung durch kulturelle Angebote. Mit Sendungen in 27 Sprachen erreicht RFE/RL heute nach eigenen Angaben wöchentlich mehr als 23 Millionen Hörer in 21 Ländern. (jW)