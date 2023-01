Öl auf die Wogen

Joerg Carstensen/dpa Trotz beschwichtigender Worte der Regierenden ist der Betrieb der Raffinerie Schwedt offenbar deutlich gefährdet

Seit Jahresbeginn importieren sowohl die Bundesrepublik als auch Polen kein russisches Erdöl mehr. Das galt schon seit Anfang Dezember für Lieferungen über See, jetzt liegt auch die Druschba-Pipe­line still. Dadurch ist offenbar die Existenz der PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder unmittelbar gefährdet. Nach jüngsten, offiziell noch nicht bestätigten Informationen aus Management und Bundeswirtschaftsministerium ist die Kapazitätsauslastung der Raffinerie auf 55 – vielleicht sogar nur 50 Prozent – gesunken. Das lässt nicht nur erhebliche Engpässe bei Produkten wie Benzin, Diesel und Heizöl in naher Zukunft befürchten, sondern liegt auch gefährlich dicht an der Grenze, wo der Weiterbetrieb der PCK Schwedt wirtschaftlich unrentabel würde.

Noch am 15. Dezember hatte Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, im Bundestag für Januar eine »komfortable Auslastung« der Raffinerie von 70 Prozent versprochen, die im Laufe dieses Jahres weiter steigen werde. Die Realität sieht aber offenbar anders aus, auch wenn Kellner sich am Montag während einer Sitzung des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie den Forderungen der Opposition nach Zahlen und Fakten weitgehend verweigerte. Business Insider meldete am Montag, viele der rund 1.500 Beschäftigten der PCK seien in Kurzarbeit, und es gebe bereits Produktionsengpässe, verbunden mit signifikanten Preissteigerungen bei Benzin.

Nach Angaben ostdeutscher Unternehmerverbände werden in den Raffinerien der BRD jährlich 94,5 Millionen Tonnen Erdöl verarbeitet. Davon entfielen bisher 20 Millionen Tonnen zu ungefähr gleichen Teilen auf das brandenburgische Schwedt und die Raffinerie Leuna. Letztere gehört dem französischen Energiekonzern Total und taucht in den gegenwärtigen Krisenberichten nicht auf, da sie schon seit einiger Zeit nicht mehr über die Druschba-Pipeline beliefert wurde. Das bedeutet nicht, dass dort kein Erdöl aus Russland mehr verarbeitet wurde; nur kam dieses über den polnischen Hafen Gdansk.

Gdansk ist – neben Rostock – seit Monaten im Gespräch, wenn die Bundesregierung unbegründeten Optimismus über die künftige Versorgung der PCK mit Erdöl auszustrahlen versucht. An Tricks fehlt es dabei nicht. So meldeten nahezu alle deutschen Medien am 9. November, in Schwedt sei »erstmals« eine Rohöllieferung aus Gdansk durch eine polnische Pipeline angekommen. Über die Menge schwieg man sich als »Betriebsgeheimnis« aus. Auch wurde nicht deutlich, dass es sich nur um einen einmaligen Vorgang als Test oder Propaganda gehandelt hatte.

Die nächsten Freudenmeldungen folgten am 19. Dezember: Staatssekretär Kellner verkündete, dass Verhandlungen mit Polen über eine regelmäßige Belieferung der PCK-Raffinerie mit Erdöl »erfolgreich« gewesen seien. Unter den Tisch fiel dabei, dass nichts vereinbart, sondern nur eine gemeinsame Absichtserklärung abgegeben wurde. Aktuelle Pressemeldungen, wie etwa des Tagesspiegels am Donnerstag, zeigen, dass alles noch in der Luft hängt und bisher kein Barrel Öl über Gdansk nach Schwedt kommt.

Ähnlich substanzlos sind Meldungen, dass Kasachstan für die russischen Lieferungen einspringen könne, auf die nicht nur die BRD, sondern auch Polen verzichten wollen. Maximal 1,5 Millionen Tonnen Erdöl jährlich könnte das Land in Zentralasien nach Angaben seiner Regierung an die Oder liefern. Das wäre zur Deckung der bewusst herbeigeführten Versorgungslücke in Schwedt viel zuwenig. Außerdem müsste Kasachstan für den Transport die russische Druschba-Pipeline benutzen. Dazu gibt es aus Moskau bisher nur eine mündliche Zusage, aber keine belastbare schriftliche Zustimmung.