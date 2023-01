Kein leichter Frieden

IMAGO/NurPhoto Ein 10.000köpfiger Kinderchor singt beim weltgrößten Konzert für den Frieden in Bogotá (28.8.2022)

Seit einigen Tagen befindet sich die Vizepräsidentin Kolumbiens, Francia Márquez, in New York, wo sie die progressive Regierung des südamerikanischen Landes vor verschiedenen UN-Organen vertritt. Den vielleicht wichtigsten Termin hatte Márquez am Mittwoch (Ortszeit). Zusammen mit Álvaro Leyva, dem kolumbianischen Außenminister, und der Botschafterin des Landes bei der UNO, Leonor Zalabata, der ersten indigenen Kolumbianerin in diesem Amt, begleitete Márquez die Übergabe des Berichtes der UN-Überprüfungsmission des Friedensprozesses an den Sicherheitsrat.

Die Mission verfasst alle drei Monate einen Bericht über die Umsetzung des 2016 geschlossenen Friedensabkommens zwischen der damaligen rechten Regierung und der linken Guerillaorganisation FARC-EP. Márquez betonte in ihrer Rede, »mit welch großen Herausforderungen wir dort täglich konfrontiert sind«. Der Schwerpunkt ihrer Regierung unter Präsident Gustavo Petro liege auf humanitären Maßnahmen in Konfliktgebieten. Es sei eine Verpflichtung, das Leben der Menschenrechtsverteidiger und der Gemeinden, die im Kreuzfeuer sind, zu schützen. Das gelte auch für die früheren FARC-Kämpfer, die den Friedensvertrag unterzeichnet haben. Der bewaffnete Konflikt müsse deeskaliert und die kriminellen Strukturen, die die Gewalt aufrechterhalten, müssten zerschlagen werden, so Márquez weiter. Laut dem Forschungsinstitut für Entwicklung und Frieden (Indepaz) sind seit Abschluss der Friedensgespräche 345 ehemalige FARC-Guerilleros ermordet worden.

Und auch Márquez selbst steht in der Schusslinie: Am Dienstag hatte sie bekanntgemacht, dass es einen Attentatsversuch auf sie gegeben habe. Auf dem Weg zum Haus ihrer Familie im Dorf Yolombó (Departamento Cauca), wohin sie in diesen Tagen einen Besuch geplant hatte, sei einen Sprengsatz entschärft und zerstört worden. Am Mittwoch sprach Präsident Petro ihr seine Solidarität aus und erklärte, dass der Verteidigungsminister daran arbeite, die Verantwortlichen zu ermitteln und festzunehmen.

Bezüglich ihrer Initiativen zu möglichen Friedensdialogen macht die Regierung eine schwierige Zeit durch. Am 31. Dezember hatte Petro einen bis Juni geltenden bilateralen Waffenstillstand mit den Guerillas »Nationale Befreiungsarmee« (ELN), »­FARC-EP – Zweites Marquetalia« und »Estado Mayor Central« sowie mit den rechten Paramilitärs »Autodefensas Gaitanistas« und »Autodefensas de la Sierra Nevada« angekündigt. Wenige Tage später veröffentlichte die ELN ein Kommuniqué, in dem sie ein Abkommen mit Bogotá über eine solche Waffenruhe dementierte. »Die Regierung hält die Diskussionsprozesse nicht ein, ergreift einseitige Maßnahmen und macht diese öffentlich. Diese Verfahren treiben die Entwicklung der Verhandlungen in eine Krise«, war später in einem erneuten Statement der Guerilla zu lesen. Am 4. Januar gab Innenminister Alfonso Prada die Suspendierung des auf die ELN bezogenen Dekrets bekannt.

Auffällig ist, dass in diesem Dekret sowie in dem, welches die Guerilla »Estado Mayor Central« betrifft, festgestellt wird, dass diese Organisationen »am Friedensprozess teilnehmen und sich an der Umsetzung des Abkommens beteiligen«. Bei der »FARC-EP – Zweites Marquetalia« ist dagegen die Rede von deren »Unterwerfung unter die Justiz«, wie im Falle krimineller, paramilitärischer Organisationen – der Guerilla wird also ein politischer Status aberkannt. In einem Video hatte ihre Vertreterin Yurleni Guerrero am 30. Dezember die Bereitschaft der Guerilla, mit der Regierung zu verhandeln und eine Waffenruhe einzugehen, ankündigt, jedoch betont, dass mehr Leben gerettet würden, »wenn es sich um eine endgültige Waffenruhe der Machenschaften eines gleichgültigen Kapitalismus handeln würde, der mit seinen Peitschenhieben die Menschenwürde der großen Mehrheit, der wir angehören, verletzt«.